Se cumplen 15 años del asesinato de Ruth y José Bretón a manos de su padre

Aniversario de los asesinatos de Ruth y José, los niños de Córdoba, a manos de su padre, José Bretón

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CórdobaSe cumplen 15 años del brutal y feroz asesinato de Ruth y José Bretón a manos de su padre. Corría el año 2011 cuando toda España enmudecía al conocer el terrible parricidio que se acababa de cometer en Córdoba. El conocido como caso Bretón estallaba casi al mismo tiempo que en Sevilla se celebraba el juicio por la desaparición y asesinato de Marta del Castillo. Demasiado terror, demasiada maldad difícil aún de digerir cuando se cumplen 15 años de aquella pesadilla.

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Un doble asesinato de dos niños cuya madre, Ruth Ortiz, tiene que afrontar todavía a día de hoy las consecuencias de aquel crimen en los tribunales. Como recoge el medio de comunicación 'Diario de Córdoba', el último capítulo judicial tras este doble crimen es el que "tiene su origen en la colaboración de José Bretón en 'El odio', el libro de Luisgé Martín, y en los presuntos delitos que habrían podido derivarse de ella".

'El odio', el último golpe para Ruth Ortiz

15 años después del asesinato de sus hijos, Ruth Ortiz tiene que volver a revivir esta pesadilla que, ahora, la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Huelva investiga por la presunta comisión de los delitos de quebrantamiento de condena y de maltrato psicológico a raíz de la aparición del libro en el que ha colaborado José Bretón, según ha podido conocer 'Diario de Córdoba'.

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El crimen cometido por José Bretón se produjo tras su separación de Ruth Ortiz. La pareja acababa de separarse, y desde ese momento, según el veredicto y la sentencia del caso, el parricida quiso vengarse.

Aprovechó los días en lo que le tocaba tener a los pequeños a su cargo. Los recogió en Huelva, donde vivían con su madre, y se los llevó a Córdoba para terminar con su macabro plan. El 8 de octubre de 2011, José Bretón, denunció haber perdido a sus dos hijos pequeños en un parque, pero lo cierto es que acababa de matarlos y de quemarlos para no dejar huella.

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Versiones contradictorias y cámaras de seguridad

El 18 de octubre fue detenido y tres días más tarde ingresaba en prisión. Las versiones que dio sobre la desaparición de los pequeños y las cámaras de seguridad del parque y otra de una calle por la que pasó cuando dijo no haberlo hecho, lo delataron.

Nunca lo confesó, nunca colaboró para que la policía encontrara a sus hijos. Aunque lo cierto es que los restos sin vida de los pequeños fueron encontrados casi al principio de la investigación, pero un error en la práctica hizo pensar que se trataban de huesos de animales.

José Bretón durmió a sus hijos con medicamentos, los mató y luego los quemó en la finca propiedad de los abuelos de los pequeños. La noticia no podía ser más terrorífica.

Ruth Ortiz alejada del foco

Desde entonces Ruth Ortiz, la madre de los pequeños vive alejada de todo lo que le recuerde a esa vida, a ese momento. Hace ya algún tiempo que confesó en alguna entrevista que incluso utiliza un apellido diferente para no ser reconocida. No quiere hablar de lo ocurrido, no quiere volver a revivirlo de ninguna manera.

Durante todo este tiempo ha necesitado ayuda psicológica para poder vivir con la angustia de unos hechos imposibles de digerir.

José Bretón cumple condena en la cárcel

A día de hoy, José Bretón cumple condena en la prisión de Herrera de la Mancha, compartiendo por cierto condena con Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta del Castillo. Pero él no se relaciona con nadie. No participa en actividades ni hace vida en común con ningún otro preso.

Antes de ahí había pasado por otras tantas prisiones y, también, ha protagonizado varios intentos de suicidio.

Han pasado 15 años y todavía resuenan en el recuerdo de muchos los nombres de Ruth y José, esos pequeños protagonistas de uno de los peores casos vivido en nuestro país: el caso Bretón.

016, ayuda a las víctimas de violencia de género

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.