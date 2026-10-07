Gonzalo Barquilla 07 OCT 2026 - 19:33h.

La familia de Rami mantiene la esperanza mientras la búsqueda se amplía por Granollers y aparecen posibles avisos en Barcelona

Alerta por Rami, el niño de 12 años con autismo desaparecido en Granollers: investigan si fue visto con un hombre en Barcelona

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La familia de Rami, el niño de 12 años con autismo que desapareció la noche del 3 al 4 de octubre en Granollers, continúa viviendo con mucha preocupación las horas sin noticias sobre su paradero. El menor fue captado por última vez, según ha explicado este miércoles su entorno a la web de 'Informativos Telecinco', sobre las 03:15 horas por una cámara de seguridad del Hotel Ciutat de Granollers, situado en una vía paralela a las vías del tren. A diferencia de lo que se había apuntado inicialmente, la familia asegura que Rami aparece caminando por la calle y no por las vías ferroviarias.

La zona ferroviaria ya ha sido rastreada sin encontrar indicios que permitan avanzar en su localización y el dispositivo continúa ampliándose. A la búsqueda se suman medios terrestres, drones y unidades especializadas, mientras los investigadores siguen también varias pistas en Barcelona.

La familia conoce bien la afición del menor por los trenes y recuerda que en una desaparición anterior llegó hasta la capital catalana en transporte público, por lo que no quiere descartar los posibles avistamientos comunicados. La plataforma Adonay se ha volcado con el caso y apoya a los seres queridos del pequeño.

Los datos contrastados en la desaparición de Rami

Rami se habría marchado del domicilio que comparte con su madre, en la calle Bartomeu Serrat Argemí de Granollers, sobre las 02:30 horas del pasado domingo, presuntamente asustado por los truenos de las tormentas registradas estos días. El menor, de 12 años y con autismo de tipo 2, ya había desaparecido en otras ocasiones, aunque nunca había permanecido tanto tiempo sin ser localizado. Según explicó su prima Soraya a la web de 'Informativos Telecinco', Rami no se comunica, una circunstancia que aumenta la preocupación de su familia ante las dificultades que puede tener para pedir ayuda o explicar dónde se encuentra. El último rastro confirmado desde que salió de casa es la citada grabación captada sobre las 03:15 horas por una cámara del hotel Ciutat de Granollers, situado en una vía paralela a las vías del tren y en las afueras del municipio.

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"Rami fue captado por última vez por una cámara del hotel Ciutat de Granollers, en las afueras del municipio", subraya la familia. "Iba caminando por la calle, no por las vías del tren", recalcan sus familiares, una precisión que llega después de que algunas informaciones situaran al menor caminando por las vías de la estación de Granollers a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad revisadas durante la búsqueda. Los agentes han revisado distintos circuitos de grabación y, esta jornada, alrededor de 20 efectivos peinan la zona y amplían progresivamente el perímetro para intentar encontrar al menor, con especial atención al entorno de las vías y al último punto en el que fue captado. En la víspera participaron en la búsqueda unas 500 personas.

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Núria Parlon desvincula la desaparición de Rami del impacto del temporal

El caso de Rami coincidió con el episodio de lluvias torrenciales que afectó al Vallès, aunque la consellera de Interior, Núria Parlon, ha aclarado en una entrevista en 'RAC1' que el menor "no ha desaparecido fruto del impacto del temporal". Parlon recordó además que Rami ya había desaparecido anteriormente "por circunstancias personales".

Las fuertes lluvias sí han condicionado el dispositivo de búsqueda, que se desarrolla en distintos puntos de Granollers con la participación de Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat, drones, unidades caninas y otros medios especializados.

Dos posibles avistamientos mantienen abierta la pista de Barcelona

Mientras continúa la búsqueda en Granollers, los Mossos d'Esquadra investigan también un posible avistamiento de Rami en Barcelona. Una persona aseguró haber visto el lunes al menor junto a un hombre en la zona de La Rambla, aunque por el momento no se ha podido confirmar que se tratara de él.

La familia tampoco descarta otro posible aviso recibido en la estación de Besòs Mar, de la línea 4 del Metro de Barcelona. Las dudas se mantienen abiertas, pero Soraya recuerda que en una desaparición anterior el menor fue localizado precisamente en Barcelona después de desplazarse hasta allí en tren: "Se escapó del colegio y le terminamos encontrando en Barcelona. Se fue hasta allí en tren".

La madre de Rami está destrozada mientras continúa la búsqueda

La madre del menor está "destrozada" por la desaparición y permanece arropada por su entorno mientras los equipos continúan tratando de localizar a Rami. La familia sigue pendiente de cualquier pista que pueda ayudar a encontrarle y pide que cualquier persona que crea haberle visto avise inmediatamente a las autoridades.

Rami mide 1,73 metros, es de piel morena, tiene una constitución gruesa y el pelo corto y rizado. Cuando desapareció llevaba una camiseta turquesa y un pantalón corto deportivo de color naranja. Los Mossos han pedido colaboración ciudadana y recuerdan que cualquier información sobre su posible paradero debe comunicarse al 112.