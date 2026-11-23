El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno defiende una nueva ley de eutanasia para "dar más garantías a la vida digna"

Feijóo asegura que su partido "valorará el esfuerzo" en la educación y el trabajo: "Vamos a devolverle la autoridad al profesor"

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El presidente del PP y candidato a las elecciones del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha apostado por una nueva ley de eutanasia que añada "un plus para garantizar la vida digna" y que mantenga "aquellas partes que son correctas" de la que actualmente está en vigor.

En su entrevista en Informativos Telecinco con Carlos Franganillo, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno ha recordado el caso de Noelia Castillo, la joven de 25 años que puso fin a su vida tras aprobarse su eutanasia el 26 de marzo de 2026.

"Me dijo que no podía volver a ocurrir lo que pasó en el caso de su hija"

"Fue un caso que nos impactó a todos. Yo recibí una carta de su madre y me dijo que no podía volver a ocurrir lo que pasó en el caso de su hija. En el caso de Noelia fallamos todos. Fallaron todos los servicios públicos, los servicios sociales y los servicios sanitarios", sentencia.

"En la ley de eutanasia voy a dar más garantías para la vida digna. ¿No podemos pensar con los médicos que hacen y que siguen a este tipo de pacientes poder protegerles más? Si al final toman esa decisión, pues la podrán tomar con amparo legal. Pero es que estamos hablando de médicos que les siguen, que les asisten, que les atienden. Y esos médicos, si usted los trae aquí y les pregunta, les dirá que la vida digna hay que regularla con y mayor intensidad, si cabe, que la muerte digna", concluye.