Alberto Núñez Feijóo ha hablado sobre "las líneas rojas" que no cruzaría ante un posible pacto con Vox

La entrevista íntegra de Carlos Franganillo a Alberto Núñez Feijóo en 'Informativos Telecinco': "Si VOX sigue siendo la tercera fuerza respetaré el resultado de las urnas"

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Alberto Núñez Feijóo, candidato a las elecciones generales por el Partido Popular, en la entrevista en Informativos Telecinco con Carlos Franganillo, ha hablado en varias ocasiones sobre la relación de su partido con Vox y los posibles pactos que podrían hacer en caso de tener que formar un Gobierno de Coalición.

Una de las cosas que más defiende el partido Vox en su programa electoral es la prioridad nacional, pero Feijóo ha querido hacer una diferencia en "lo que se dice a lo que se hace" con respecto a este termino, al que él ve como "dar información, dar un sistema para las ayudas públicas con un baremo".

De esta manera, Feijóo reconoce el término prioridad nacional como algo más ligado a los datos o cifras. Sin embargo, dice que reconocer este concepto como algo extremo significa acabar con "dos problemas: la Constitución española y los tratados de la Unión Europea. Por tanto, todos los acuerdos tienen que hacerse de acuerdo con las leyes. No se puede hacer acuerdos fuera de la Constitución o fuera de los tratados de la Unión Europea".

"Quiero ser un presidente de Gobierno de un Estado de Derecho"

Con respecto a esos acuerdos ilegales, Feijóo ha mencionado la ley de la amnistía que el Gobierno aprobó y ha afirmado que tal "no cabía en el Código Penal, por eso inventaron una ley y después el Tribunal Constitucional rectificó al Tribunal Supremo". Tras el ejemplo, ha asegurado que él "no lo va a hacer".

Como requisito fundamental a la hora de tener que pactar con Vox y formar un Gobierno de coalición, ha reconocido que el "cumplimiento de las leyes es fundamental". Yo quiero ser un presidente de Gobierno de un Estado de Derecho"

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Algunos de los puntos inquebrantables en su política en una posible alianza con los de Vox ha dicho que serían "las leyes de igualdad para perseguir realmente el machismo es intocable o los derechos del colectivo LGTBI, porque sus derechos son intocables".

De la misma manera ha confirmado que todos estos puntos "ya lo hemos debatido" en las comunidades donde PP y Vox gobiernan de forma conjunta. "Las comunidades autónomas tienen competencias en materia de igualdad y están cumpliendo, tienen competencias en materia de vivienda, en materia de vivos sociales y el arraigo es el criterio", confirma.

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"Vox sigue siendo la tercera fuerza"

Feijóo ha reiterado que en caso de gobernar "no" incumplirá "las leyes" y que por encima de todas ellas está la Constitución y lo que no cabe en la Constitución, yo no lo voy a negociar", termina asegurando. El líder del PP ha señalado que Vox "sigue siendo la tercera fuerza" y "además va a sacar buenos resultados" en las urnas. "Más de cuatro millones de ciudadanos le van a votar", ha dicho, para añadir que si él necesita "completar" su mayoría "respetará el resultado de las urnas".

Preguntado entonces si Vox no le genera el recelo que le generaba hace unos años, el presidente del PP ha señalado que "Vox ha ido adaptando su mensaje a la realidad que le toca vivir a cada uno", subrayando que ya están "gobernando" con Vox en esas autonomías "para más del 30% de la población".