El conductor del Audi Q3 ha quedado imputado por un delito de homicidio imprudente al realizar una maniobra antirreglamentaria

Qué se sabe del accidente mortal en el que Sira Martínez, hija de Luis Enrique, salió ilesa: imputan al conductor por homicidio imprudente

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ValenciaEl conductor del vehículo que ha colisionado contra el conductor de una motocicleta en la N-332 en Oliva (Valencia) es un hombre de 41 años. Se trata de un conocido jinete británico que viajaba con Sira Martínez, hija del exseleccionador y actual entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez.

Como consecuencia del choque, el motorista, de 20 años y nacionalidad española, falleció, mientras que los ocupantes del turismo resultaron ilesos.

El conductor del Audi Q3 ha quedado imputado por un delito de homicidio imprudente, puesto que, al parecer, realizó una maniobra antirreglamentaria que ocasionó el choque con el motorista. Así, podría haber realizado un giro en un tramo donde no estaría permitido.

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Negativo en pruebas de alcohol y drogas

La maniobra habría hecho que el conductor se incorporase a otra vía, chocando contra el motorista y haciendo que este saliera despedido tras la colisión. Al conductor se le realizaron pruebas de alcohol y drogas al volante y dio negativo en ambas. Hasta el lugar se desplazaron rápidamente varias patrullas de la Guardia Civil del destacamento de Tráfico, así como una ambulancia del SAMU. No obstante el personal sanitario únicamente pudo confirmar el fallecimiento del motorista.

El atestado de la Guardia Civil todavía no ha concluido a la espera de valorar la velocidad a la que iba la motocicleta. Pero todo apunta a que el accidente fue causado por la maniobra indebida del conductor del coche.

Sira Martínez, una de las jinetes más famosas del circuito español

Sira Martínez es una de las jinetes más populares del circuito español y hace apenas una semana estuvo en Barcelona, donde se celebró el CSIO, del que fue embajadora y cuya imagen inspiraba el carttel oficial.

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También tiene una alta presencia en redes sociales, donde suma más de 400.000 seguidores y comparte detalles de su rutina y sus estilismos. Además, acude a apoyar a su padre y forma parte de las acciones de la Fundación Xana, la ONG creada por Luis Enrique y su mujer, Elena Cullell, tras el fallecimiento de su hija Xana.