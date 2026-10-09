Accidente múltiple de Tordesillas: al menos un muerto y cinco heridos, entre ellos, menores

La persona fallecida, un pasajero de un taxi cuyo conductor está grave

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Al menos una persona ha perdido la vida y cinco han resultado heridas -uno muy grave-, entre ellas dos menores de unos diez y 15 años, en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados cuatro camiones y tres turismos en el kilómetro 143 de la autovía A-62, en Tordesillas (Valladolid), en sentido Salamanca, que ha obligado a cortar la circulación en la vía y ha dejado hasta cuatro kilómetros de retenciones. Los conductores de los camiones han resultado ilesos en tres casos y heridos leves en uno. Las causas del accidente están por determinar.

La persona fallecida, un pasajero de un taxi cuyo conductor está grave

Según el Diario de Valladolid, entre los heridos en los tres turismos, en uno de estos últimos viajaban cuatro ocupantes que han resultado heridos graves; en otro, el único ocupante ha sido evacuado en helicóptero al Hospital Clínico de Salamanca en estado muy grave; y en el tercero, un taxi, el conductor ha resultado herido grave y un pasajero ha fallecido.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de un varón y ha atendido al menos a otras cinco personas, dos menores de unos diez y 15 años y una mujer y un varón de unos 40 que han sido trasladados al hospital Clínico Universitario de Valladolid y un varón de unos 50 que ha sido trasladado al hospital Universitario Río Hortega.

La circulación permanece cortada en todos los carriles de la A-62

El accidente se ha registrado en torno a las 11.27 horas, según la información facilitada por el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, y ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado, entre otros recursos, dos helicópteros medicalizados.

La Dirección General de Tráfico (DGT) informa de que la circulación permanece cortada en todos los carriles de la A-62 en este punto desde las 11.40 horas, debido al accidente, con nivel de servicio negro.