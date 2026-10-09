Este será el primer operativo especial de la DGT tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Circulación

Tráfico espera una media de 1.440.000 movimientos diarios fundamentalmente hacia zonas de descanso en costas y montañas, segundas residencias y poblaciones

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Arranca el puente del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y con él un operativo especial puesto en marcha por la Dirección General de Tráfico (DGT) entre las tres de la tarde de este viernes y las doce de la noche del lunes para dar cobertura a los 5,7 millones de desplazamientos que prevé en las carreteras españolas. Será el primero tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Circulación.

Tráfico espera una media de 1.440.000 movimientos de largo recorrido cada uno de esos días fundamentalmente hacia zonas de descanso en costas y montañas, segundas residencias y poblaciones que celebran sus fiestas patronales sobre todo en Zaragoza y en la Comunidad Valenciana, donde el viernes es festivo.

Un despliegue de medios técnicos y humanos para facilitar la movilidad

Para garantizar la seguridad y la fluidez de la circulación, la DGT contará con la "máxima disponibilidad de medios humanos": agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de la Unidad de Medios Aéreos, de los centros de gestión y de mantenimiento de equipos e instalación de medidas en carretera, además de servicios de emergencias.

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También con todos los medios técnicos como radares fijos y móviles de control de velocidad, helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad, informa Tráfico.

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La DGT instalará carriles adicionales y reversibles en sentido contrario al habitual, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan y pondrá en marcha otras medidas de ordenación en los puntos y tramos de mayor intensidad. El dispositivo contempla también itinerarios alternativos para las rutas más saturadas, todo con el objetivo de facilitar la movilidad.

Durante la operación, se paralizarán las obras que puedan afectar a la circulación, se limitarán las pruebas deportivas y se aplicarán restricciones para determinados vehículos, entre ellos camiones, transportes especiales y vehículos que transporten mercancías peligrosas.

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La DGT aconseja consultar el estado de las carreteras y las posibles incidencias a través de sus canales de información, la página web, redes sociales, boletines informativos en radio y televisión y el teléfono 011.