Entre los 109 cadáveres recuperados hasta el momento hay 52 hombres, 42 mujeres y 15 menores

116 están desaparecidas como consecuencia del naufragio

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Al menos 109 personas han muerto, 15 de ellas menores de edad, y 116 más están desaparecidas como consecuencia del naufragio de una embarcación con migrantes en las costas de Yibuti. En la embarcación viajaban 305 personas.

"La embarcación viajaba entre Yibuti y Yemen cuando naufragó cerca de Guhere, al norte de Obock, durante la noche del 8 al 9 de octubre, según el testimonio de supervivientes", ha explicado en un comunicado la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

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52 hombres, 42 mujeres y 15 menores fallecidos

Entre los 109 cadáveres recuperados hasta el momento hay 52 hombres, 42 mujeres y 15 menores --nueve niñas y seis niños--. Más de 80 personas han sobrevivido al hundimiento, todos ellos ciudadanos de Etiopía.

La OIM ha informado de que está atendiendo a 64 de los supervivientes en el Centro de Respuesta para Migrantes de Obock con atención sanitaria, asistencia psicosocial, protección, refugio temporal, alimentos y apoyo para que se puedan poner en contacto con familiares.

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Las autoridades de Yibuti han puesto en marcha una operación de rescate que continúa activa y están dando atención sanitaria a los supervivientes. También han asumido el enterramiento de quienes han fallecido.

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"Es una pérdida devastadora de vidas. Estamos con los supervivientes y las familias de quienes han perdido a seres queridos o no saben de su paradero", ha declarado el jefe de misión de la OIM en Yibuti, Alexandre Coissac. "Nuestros equipos están trabajando con las autoridades locales para prestar ayuda de emergencia. Esta tragedia nos recuerda los peligros que afrontan los migrantes en este corredor que cruzan para buscar mejoras económicas", ha añadido.

Yemen sufre además la peor crisis humanitaria del mundo

Cada año decenas de miles de migrantes del Cuerno de África cruzan el estrecho de Bab el Mandeb que separa Yibuti de Yemen en busca de oportunidades de empleo en los países del golfo Pérsico. "La pobreza, la inseguridad y el creciente impacto del cambio climático fuerzan a muchos a este viaje a pesar de la inestabilidad en Oriente Próximo", ha destacado la OIM. Solo desde el 10 de septiembre más de 20.000 personas han emigrado desde Etiopía a Yibuti.

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Yemen sufre además la peor crisis humanitaria del mundo en un contexto de guerra abierta entre los rebeldes hutíes aliados de Irán que controlan el norte y el centro del país, incluida la capital, Saná, y el Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional y apoyado por Arabia Saudí. Los migrantes sufren violencia, detenciones arbitrarias, explotación y tráfico de seres humanos en Yemen.

La OIM estima que durante 2025 murieron o siguen desaparecidas en esta ruta más de 900 personas. El número de personas que recurren a esta vía ha aumentado además un 18%.