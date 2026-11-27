Colau defiende a Begoña Gómez y considera que ha sido víctima de 'lawfare': "Tiene toda mi solidaridad"

Colau recrimina el cargo de Mazón tras la DANA y Feijóo señala la gestión de Sánchez: "Huyó de Paiporta y usted calladita"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo han protagonizado un encontronazo en el bloque de corrupción. El líder del PP ha preguntado a Sánchez "quién le pagó las primarias". Sánchez ha respondido que "los militantes y que está avalado por el Tribunal de Cuentas". Además, el candidato socialista le ha recriminado que "la sede del PP está financiada con dinero B".

Feijóo ha insistido en la financiación de las primarias de Sánchez. "Pero dígaselo a la cámara, que se la pagaron los militantes y que usted no ha recibido donativos". Feijóo ha venido poniendo en duda el origen de los fondos con los que Sánchez financió la campaña para las elecciones primarias y en el 'cara a cara' de la semana pasada ya le pidió que aclarase este asunto. Además en una sesión de control en el Congreso durante esta legislatura llegó a preguntar si había recibido dinero de la "prostitución" procedente de los negocios de su suegro.

Tras la respuesta de Sánchez, Feijóo le ha pedido que lo repita. "Dígaselo a la cámara, que las primarias se las pagaron los militantes y que usted no ha recibido donativos provenientes de su familia", señalando que esa afirmación quedará para su "hemeroteca".

El apoyo de Colau a Begoña Gómez

Por otro lado, la líder del Frente Amplio, Ada Colau, ha trasladado su apoyo a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, que está a la espera de juicio por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias porque a su juicio ha sido víctima de "machismo" y de "lawfare", es decir de utilización política de la Justicia.

"Como persona que he sufrido muchísimo el lawfare, su esposa tiene toda mi solidaridad", le ha dicho Colau a Sánchez, recalcando que "es una vergüenza lo que se le ha hecho a Begoña en este país".