telecinco.es 27 NOV 2026 - 00:50h.

Ada Colau ha sufrido un lapsus cuando estaba en una de sus intervenciones al llamar "Ábalos" a Santiago Abascal

Feijóo promete dimitir si no gobierna tras las elecciones y reta a Pedro Sánchez a hacer lo mismo: "¿Asume usted la responsabilidad?"

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Ada Colau, en su intervención durante el debate, en el bloque de inmigración, ha querido mostrar su "solidaridad con las miles de personas que pierden la vida por culpa de una política de fronteras cruel y asesina por parte de la Unión Europea".

Sobre esta polémica ha dicho que es la culpable de que "miles de personas mueran ahogadas, intentando simplemente buscar una vida mejor". Como ha hecho en otros temas como en la DANA o en los accidentes ferroviarios, ha trasladado toda su solidaridad con las víctimas y los familiares de éstas.

No solo ha querido expresar esta solidaridad con las personas que murieron en Ceuta, sino con las que "están llegando exhaustas al límite al Hierro y mi solidaridad y agradecimiento con la población de Ceuta del Hierro de Canarias por el gran esfuerzo que tienen y que sepan que efectivamente no deben estar solas, que el Estado debe tener una presencia permanente y la Unión Europea no tiene que hacer dejación de funciones", ha confirmado.

El lapsus de Colau

De la misma manera, ha querido dejar claro que no considera que la crisis de Ceuta sea una "invasión", sino que es una "emergencia humanitaria" y que debe ser tratada "respetando los derechos". Por eso, ha pedido perdón a las personas "migrantes y racializadas porque van a tener que aguantar otra vez esa criminalización, esa deshumanización y la cantidad de bulos que van a repartirse" entre los partidos de derechas.

Sin embargo, Ada Colau ha tenido un lapsus que ha llamado mucho la atención. En vez de referirse al señor Feijóo y a Santiago Abascal como quería hacerlo, a confundido al líder de Vox con Ábalos. Rápidamente, la candidata se ha dado cuenta de su error y ha pedido perdón en numerosas ocasiones.

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Este error ha causado la reacción de Santiago Abascal, que le ha contestado diciendo, "no, no, ese es de los suyos" y Feijóo ha añadido, "ese es del partido progresista", a pesar de que la candidata de Frente Amplio continuaba disculpándose.

Tras ello, Ada Colau ha vuelto a dirigirse a Alberto Núñez Feijóo después de que el líder de la oposición haya dicho que se quedó "calladita" en la gestión de Sánchez durante la DANA. "Señor Feijóo, ya me ha llamado antes calladita, demostrando su feminismo. Dijo que creció entre mujeres y le enseñaron, pero no le enseñaron mucho porque interrumpe mucho". Así, le ha pedido calma y ha continuado con su intervención sobre la inmigración