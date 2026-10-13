Piden 23 años de cárcel para el acusado de matar a su padre a puñaladas en Almería

Las cuchilladas dirigidas al cuello, la zona del pecho y el abdomen provocaron a la víctima un "shock hipovolémico".

Mantienen los 112 años de prisión para el hombre acusado de violación grupal a una mujer con discapacidad en Valladolid

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A las 18,20 horas del 23 de julio de 2025, el acusado se dirigió en bicicleta hacia la casa de su padre con un cuchillo "de grandes dimensiones". Había tenido problemas con su padre y su expareja. Una vez en el interior de la vivienda, el acusado se dirigió hacia su progenitor de 78 años con "la decidida intención de acabar con su vida" para, "de manera sorpresiva y sin que pudiera defenderse" asestarle tres puñaladas con un cuchillo.

Las cuchilladas dirigidas al cuello, la zona del pecho y el abdomen provocaron a la víctima un "shock hipovolémico" que le causó la muerte en cuestión de apenas unos minutos. Así, el hombre abandonó la vivienda con el cuchillo, que se guardó entre sus ropas, para después deshacerse del mismo en las inmediaciones de la Avenida de Vilches, donde fue incautado por la policía.

El juicio está previsto a partir del 23 de noviembre en la Audiencia de Almería

El varón fue detenido en el barrio de El Zapillo, donde varios clientes alertaron a agentes de la Policía Local haber visto a un hombre "muy alterado y manchado de sangre" que manifestaba espontáneamente haber apuñalado a su padre.

Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía solicita una indemnización de 150.000 euros para cada uno de los dos hijos del finado que no hicieron una renuncia expresa de sus acciones civiles.

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La Fiscalía Provincial de Almería tiene previsto solicitar 23 años de prisión para A.G.F. El presunto parricida de 52 años se enfrentará a un juicio de tribunal de jurado acusado de un delito de asesinato en el que, además, se prevé solicitar la prohibición de que el hombre resida en Almería capital durante 30 años así como aproximarse a sus tres hermanos durante el mismo periodo , además de ocho años de libertad vigilada.

El juicio está previsto a partir del 23 de noviembre en la Audiencia de Almería.