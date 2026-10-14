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Sucesos

Cortado un sentido de la A-1 en Burgos, al salirse un camión con mercancías peligrosas

Accidente en la A-1 en sentido Burgos
El camión se ha salido de la vía, provocando largas retenciones y el corte de la A-1 en sentido Burgos. DGT
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 La A-1 está cortada entre el kilómetro 213 y 211, en los carriles de sentido decreciente dentro del término municipal de Villamayor de los Montes, en Burgos, tras salirse un camión que transportaba mercancías peligrosas, según ha informado la DGT y el servicio autonómico de emergencias 1-1-2.

En torno a las 14.40 horas, un camión con mercancías se ha salido de la vía con el conductor herido. El 1-1-2 ha avisado a Tráfico y a la sanidad autonómica, Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado y una ambulancia soporte vital básico y Bomberos de Burgos.

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Los servicios de emergencia trabajan bajo la coordinación del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil. La DGT informa en su web de que la A-1 está cortada desde de las 15.09, entre Madrigalejo del Monte y Villamayor de los Montes, con todos los carriles del sentido decreciente afectados. 

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