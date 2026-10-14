Metallica Rose Harrison, de 27 años, llamó al 911 para pedir ayuda sobre cómo suicidarse tras matar a su esposo y su hijo.

Un hombre apuñala a un menor con unas tijeras y se da a la fuga tras discutir con su padre en Málaga capital

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Metallica Rose Harrison, de 27 años, llamó al 911 para pedir ayuda sobre cómo suicidarse tras intentarlo infructuosamente cortándose las venas tras matar a su marido y a su hijo de tres años a puñaladas en un complejo turístico de Poconos, en EEUU. La llamada no solo alertó a los sanitarios sino que les desconcertó sobremanera. Pero todo era real. De hecho, al acudir donde se encontraba la mujer la encontraron con sendos cortes en la vena y en el cuello.

Los sanitarios encontraron a la mujer en un evidente estado de shock. “Quería ser la mejor persona, la mejor madre, la mejor esposa. No se suponía que terminara así. Se suponía que debía tener una familia feliz. Eso es lo que soñé desde niña”, señaló la madre tras cometer los crímenes, según desvela el New York Post. La joven, que tomaba anticoagulantes, seguía preguntando a los médicos de qué manera podía acabar con su vida la próxima vez. Su obsesión era reunirse con su familia.

El escenario que encontraron fue dantesco. Los agentes entraron en la habitación y encontraron al padre y al hijo muertos sobre colchones con múltiples puñaladas en el pecho y sendos cuchillos.

Lo que más choca a los investigadores es que la mujer solía poner fotos de la familia feliz en redes sociales. Su marido también compartía numerosas instantáneas familiares entrañables.