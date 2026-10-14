Alberto Rosa 14 OCT 2026 - 18:58h.

La deportista alemana sobrevivió al accidente en el que perdió la vida el empresario alemán Klaus Rader, que conducía el vehículo

El accidente mortal del rally en Mallorca: un empresario alemán se precipitó por un barranco mientras probaban el recorrido

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Christina Ettel, la copiloto y superviviente del accidente mortal de rally del pasado viernes en Mortix, Mallorca, continúa ingresada en la UCI del Hospital Son Espases. La mujer viajaba con el empresario alemán Klaus Rader, que falleció tras precipitarse el coche por un barranco, durante la disputa del Rally 550 Challenge Mallorca.

Ettel se ha pronunciado a través de sus redes sociales para informar sobre su evolución clínica y aclarar las especulaciones en torno a su estado físico. La mujer, de 39 años y nacionalidad alemana sigue con pronóstico grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Tras el trágico accidente del viernes, sigo en cuidados intensivos con fracturas de C1 y T4, una lesión por compresión en T3 y un hematoma en el hígado”. Sin embargo, a pesar de la extrema violencia del impacto, la copiloto ha confirmado que no sufre parálisis. “Afortunadamente, conservo el uso completo de mis brazos y piernas”.

Christina Ettel ha aprovechado su comunicado para agradecer la oleada de cariño que ha recibido desde que se conoció la tragedia. “Gracias a todos por vuestros mensajes y apoyo. Realmente significa mucho para mí”, escribe. Igualmente, la deportista ha querido destacar la manera en que la organización le atendió tras el suceso.

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“Un agradecimiento especial al organizador del 550 Challenge Mallorca y a su esposa por su increíble apoyo, y a los amigos de Klaus, que fueron mucho más allá para asegurarse de que me trasladaran al mejor hospital posible y recibiera la mejor atención. Estoy profundamente agradecida”.

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Finalmente, Ettel ha querido rendir homenaje a Klaus Rader, el empresario fallecido. “Mi más sentido pésame a la familia y seres queridos de Klaus. Descansa en paz, Klaus”, concluye. El accidente se produjo mientras probaba el recorrido de un rally que, finalmente se ha suspendido. Su copiloto, una mujer alemana de 39 años, ha sufrido lesiones medulares.

El modelo del coche accidentado es un Porsche GT3 RS blanco de 2023 y recorría los tramos antes de la salida de los vehículos que disputaban la prueba. El coche, con el dorsal 000 no disputaba la clasificación de la prueba, sino que ejercía como coche de apertura.