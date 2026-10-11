Estos dos últimos arrestos están relacionadas con el registro que realizó la Policía Nacional esta semana en la vivienda del joven

Dos nuevos arrestos por la desaparición y muerte de Alejandro Navarro Ríos en Ronda: ya son seis los investigados

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MálagaLos dos últimos detenidos en la investigación por la desaparición de Alejandro Navarro, el joven desaparecido en Ronda (Málaga) en mayo de 2024. Según informa 'Canal Sur', el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de esa localidad malagueña los mantendrá como investigados por un presunto delito de encubrimiento, con la obligación de comparecer cada 15 días.

Estos dos últimos arrestos están relacionadas con el registro que realizó la Policía Nacional esta semana en la vivienda del joven. Los investigadores accedieron a distintas estancias de la vivienda y usaron martillos eléctricos para continuar con las comprobaciones.

En especial, examinaron una especie de sótano o semisótano en el que habrían observado escombros, según pudo saber la web de 'Informativos Telecinco'.

La familia cree que el joven no se marchó de forma voluntaria

La familia directa de Alejandro mantiene desde el principio que el joven no se marchó voluntariamente. Una de sus tías sostiene que su hipótesis es que Álex pudo morir en la vivienda de Paco y Nuria y que posteriormente sus restos fueron trasladados a otro lugar: "Yo tengo el pensamiento de que le sacaron de la casa donde vivía y le llevaron a otro lado. En esa vivienda sabemos que le han quitado la vida. Pero luego creemos que movieron sus restos".

La familia teme incluso que los restos del joven pudieran haber sido trasladados en bolsas o repartidos en distintos trayectos para dificultar su localización. Se trata de una hipótesis de los allegados que no ha sido confirmada por los investigadores: "Ojalá encuentren los restos de mi sobrino en la vivienda, pondría fin a esta angustia".

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El cuerpo sigue sin aparecer

Los cuatro primeros detenidos relacionados con el caso - entre ellos el matrimonio con el que convivía Alejandro- quedaron en libertad provisional a la espera del avance de la investigación. De momento, el cuerpo sigue sin aparecer.

Alejandro Navarro Ríos desapareció en Ronda entre el 4 y el 5 de mayo de 2024, cuando tenía 25 años. Había vivido con su madre antes de trasladarse a la vivienda de Paco y Nuria, a quienes llamaba sus 'titos' y con quienes convivió durante alrededor de siete años.