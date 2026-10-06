El menor, que sufre autismo, se marchó de casa asustado por los rayos y los truenos

Alerta por Rami, el niño de 12 años con autismo desaparecido en Granollers: los Mossos investigan si fue visto con un hombre en Barcelona

Compartir







Los Mossos d'Esquadra buscan a Rami, un niño de 12 años desaparecido desde hace 48 horas cuando, según la principal hipótesis, el menor, que sufre autismo, se marchó de casa asustado por los rayos y los truenos. "Creemos que se levantó de la cama por la noche y se fue", explica a la web de 'Informativos Telecinco' su prima Soraya.

Sin pista fiable alguna sobre dónde puede estar, los cuerpos de emergencias están destinando todos los recursos posibles. Están trabajando efectivos de los Bomberos de la Generalitat, de los Mossos d'Esquadra, de la Policía Local, de Protección Civil y de Agentes Rurales, así como decenas de voluntarios.

Se está investigando por tierra y aire con el uso de drones y la participación de unidades caninas, a las que también se han sumado unidades subacuáticas para mirar rieras y lugares inundables afectados por el temporal.

PUEDE INTERESARTE Los Mossos piden la colaboración ciudadana para encontrar a Rami, un niño de 12 años desaparecido en Granollers

Según el diario El Caso, no era la primera vez que se escapaba y ya se había perdido en dos ocasiones previas, pero siempre la acababan encontrando a las pocas horas. Esta vez, sin embargo, la situación fue distinta y alertaron a los Mossos. Se inició una búsqueda contra reloj y se revisaron las imágenes de algunas de las cámaras de seguridad que existen en este municipio del Vallès, especialmente las de la estación de trenes, lo que permitió ubicarlo por última vez en las inmediaciones de las vías del tren , junto al hotel Ciutat de Granollers. Unas 470 personas están desplegadas en una zona delimitada en el sureste de la ciudad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la familia, que ya es conocida por el consistorio, tal y como ha detallado la alcaldesa Alba Barnusell, y les ha facilitado el apoyo de los equipos técnicos de los servicios sociales.

Se ha pedido máxima colaboración y se ha difundido imágenes del menor a través de redes sociales por si alguien le ve, informe a las autoridades. Rami mide 1,73 metros, es de piel morena, de constitución grande y con el pelo corto y rizado. Iba vestido con una camiseta turquesa y pantalón corto deportivo naranja y podría estar desorientado, apuntan los Mossos. Debido a su autismo, tiene dificultades para relacionarse con otras personas , especialmente si no los conoce, lo que puede hacer que se esconda al ver a alguien.