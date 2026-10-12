Cientos de vecinos de distintos municipios de Catalunya siguen en la búsqueda de Rami, el niño de 12 años desaparecido en Granollers el pasado 4 de octubre,

El mapa de la desaparición de Rami: la cámara de un hotel lo sitúa a las afueras de Granollers y los posibles avistamientos llegan hasta Barcelona

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Cientos de vecinos de distintos municipios de Catalunya siguen en la búsqueda de Rami, el niño de 12 años desaparecido en Granollers el pasado 4 de octubre, en plena noche de temporal. Ya hay casi 500 personas colaborando para encontrarle. La familia de Rami ha pasado cuatro veces ya por esta situación, en dos de ellas ocurrió en el colegio, y esta vez al escapar de su casa mientras su familia dormía.

A Rami le fascinan los trenes, los coches y otros medios de transporte. Una vez anterior apareció en la plaza de Espanya, en Barcelona. Por eso han empezado a colgar carteles por la ciudad, por si alguien lo ha visto y puede dar alguna pista a la policía, informa El Periódico.

La última imagen del pequeño saliendo del Hotel Ciutat de Granollers

Jorge Adonay, presidente y fundador de la Plataforma Adonay, añade que al niño también le atraen los ascensores, los puentes y los toboganes. Esta entidad sin ánimo de lucro, dedicada a buscar personas desaparecidas, colabora con la familia desde hace días y tiene un grupo de 12 voluntarios en Barcelona.

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El último lugar donde habría estado Rami es el Hotel Ciutat de Granollers. Adonay sitúa la última imagen del niño dentro del hotel, hacia las 3:15 h de la madrugada del 4 de octubre, y asegura que los Mossos d’Esquadra lo confirman. Según su versión, Rami entró en la recepción y, asustado por la lluvia, volvió a salir. Esa noche había además una boda en el hotel. “No sabemos qué pasó después", admite. A diferencia de lo que se había apuntado inicialmente, la familia asegura que Rami aparece caminando por la calle y no por las vías ferroviarias.

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El menor tiene autismo de tipo 2

El menor, de 12 años y con autismo de tipo 2, ya había desaparecido en otras ocasiones, aunque nunca había permanecido tanto tiempo sin ser localizado. Según explicó su prima Soraya a la web de 'Informativos Telecinco', Rami no se comunica, una circunstancia que aumenta la preocupación de su familia ante las dificultades que puede tener para pedir ayuda o explicar dónde se encuentra.

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El último rastro confirmado desde que salió de casa es la citada grabación captada sobre las 03:15 horas por una cámara del hotel Ciutat de Granollers, situado en una vía paralela a las vías del tren y en las afueras del municipio.

Los Mossos mantienen la investigación bajo secreto de sumario

Los Mossos revisan las grabaciones y mantienen la investigación bajo secreto de sumario. Los Bombers de la Generalitat siguen buscando en Granollers y sus alrededores. Han confirmado que este lunes, 12 de octubre, harán un rastreo intensivo en el entorno del hotel. También revisarán el torrente de Valldoriolf y la zona donde confluyen los ríos Mogent, Congost y Besòs, hasta Montmeló. Además, buscan en ambas márgenes de la riera de Carbonell, al norte de la ciudad, con buzos del Grup d’Actuacions Especials Subaquàtiques (GRAESub).

Rami mide 1,73 metros, es de piel morena, tiene una constitución gruesa y el pelo corto y rizado. Cuando desapareció llevaba una camiseta turquesa y un pantalón corto deportivo de color naranja. Los Mossos han pedido colaboración ciudadana y recuerdan que cualquier información sobre su posible paradero debe comunicarse al 112.