Redacción Cataluña 18 OCT 2026 - 10:35h.

El suceso ocurrió sobre las 19:41 horas cuando la desaparecida intentaba cruzar la riera con su familia y cayó en ella

Las lluvias dejaron casi 60 litros en 45 minutos en Cabrera de Mar y el operativo de búsqueda se centra en una zona agrícola

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BarcelonaLos equipos de rescate siguen buscando a la mujer que cayó y fue arrastrada por una riera en la localidad de Cabrera de Mar (Barcelona). El suceso ocurrió este 17 de octubre alrededor de las 19:41 horas.

En una jornada marcada por el azote de la dana Adam, la víctima intentaba cruzar la zona pluvial con su familia, pero acabó en el agua acumulada por las lluvias y desapareció. Ya habían avisado de fuertes precipitaciones.

Así lo explicó el alcalde Óscar Fernández en declaraciones a 3CatInfo, después de conocerse los hechos. Añadió que habían empezado a rastrear un entorno agrícola del municipio, donde había más sedimentos y cañas.

Trabajos durante la noche y madrugada sin éxito

Los bomberos de la Generalitat de Cataluña han informado este 18 de octubre de que mantienen activo el operativo con nueve dotaciones desplegadas en el terreno. Conjuntamente con Salvamento Marítimo, agentes de la Policía Local de Cabrera y Mossos.

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Tras haber estado trabajando durante la noche y la madrugada en las labores para localizar a la desaparecida, no hubo éxito ni novedades. Este domingo continúan, ya sin alertas por chubascos en el pueblo.

El mismo regidor de la localidad cifró en casi 60 litros por metro cuadrado la cantidad de lluvia que se acumuló en 45 minutos. Ello provocó que torrentes y arroyos se llenaran de agua.