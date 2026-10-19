Vuelca el camión de transporte de animales del rejoneador Diego Ventura en la carretera A-5

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Esta mañana se ha sabido que un camión articulado que trasportaba caballos ha volcado en la autovía A-5 en Santa Cruz de la Sierra, en Cáceres, provocando corte de la vía en el sentido Badajoz.

Sin embargo, horas más tarde, medios como ‘El Periódico de Extremadura’ han confirmado que el camión era del rejoneador Diego Ventura, que regresaba de la Feria del Pilar de Zaragoza con sus animales. El conductor del vehículo ha resultado herido leve, y asimismo un agente del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Cáceres tras sufrir una coz de uno de los animales al acercarse para tratar de retirarlo de la calzada.

Algunos de sus animales, como ‘Brillante’ ha resultado herido de gravedad por el impacto. En el lugar se encuentran patrullas de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana y Tráfico para garantizar la seguridad vial y atender al siniestro. Asimismo, se han establecido desvíos alternativos del tráfico por el kilómetro 248 de la A5 a la A58, y de esta por la A-66 en sentido Mérida.

Se desconoce el estado del animal, pero estaban tratando de salvarle la vida

Aunque por el momento no han confirmado cuál es el estado del caballo, que en el momento del impacto, resultó gravemente herido, sí que desde redes sociales confirman que hacen todo lo posible para salvarle la vida, pero que el conductor está a salvo y que no se ha tenido que lamentar más heridos.