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Se mete por error en la comandancia de la Guardia Civil de Granada tras robar en una tienda y acaba detenido

Se mete por error en la comandancia de la Guardia Civil de Granada tras robar en una tienda y acaba detenido
Detenido un joven que se metió por error en la comandancia de la Guardia Civil después de robar. Europa Press
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GranadaLas autoridades han detenido a un joven de 19 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en un comercio de la ciudad. Según informa 'Ideal', el sospechoso fue arrestado después de entrar corriendo, por error, en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Almanjáyar.

Los hechos se produjeron el pasado viernes a mediodía, cuando el individuo accedió a un local comercial con la intención de robar varios efectos. La dependienta del establecimiento, al darse cuenta de la maniobra, intentó frenarlo pero el joven la empujó violentamente y huyó de la zona.

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Varios empleados salieron en busca del ladrón

Varios trabajadores del mismo negocio salieron en busca del sospechoso para tratar de frenarlo. En ese momento, un guardia civil que regresaba a su domicilio tras terminar su turno de trabajo observó a un joven cruzar corriendo la rotonda próxima a la Comandancia mientras era perseguido por un grupo de personas. 

Los empleados informaron de lo ocurrido al agente y se sumó a la persecución. El joven, en un intento de escapar, se metió a toda velocidad en el cuartel de la Guardia Civil. Allí, el agente franco de servicio y el guardia civil encargado de la garita de acceso lo interceptaron y lo detuvieron.

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