Varios trabajadores del mismo negocio salieron en busca del sospechoso para tratar de frenarlo

Un ladrón resiste una hora agarrado a una boya en el agua en una playa de Valencia tras robar los teléfonos móviles a varios bañistas

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GranadaLas autoridades han detenido a un joven de 19 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en un comercio de la ciudad. Según informa 'Ideal', el sospechoso fue arrestado después de entrar corriendo, por error, en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Almanjáyar.

Los hechos se produjeron el pasado viernes a mediodía, cuando el individuo accedió a un local comercial con la intención de robar varios efectos. La dependienta del establecimiento, al darse cuenta de la maniobra, intentó frenarlo pero el joven la empujó violentamente y huyó de la zona.

Varios empleados salieron en busca del ladrón

Varios trabajadores del mismo negocio salieron en busca del sospechoso para tratar de frenarlo. En ese momento, un guardia civil que regresaba a su domicilio tras terminar su turno de trabajo observó a un joven cruzar corriendo la rotonda próxima a la Comandancia mientras era perseguido por un grupo de personas.

Los empleados informaron de lo ocurrido al agente y se sumó a la persecución. El joven, en un intento de escapar, se metió a toda velocidad en el cuartel de la Guardia Civil. Allí, el agente franco de servicio y el guardia civil encargado de la garita de acceso lo interceptaron y lo detuvieron.