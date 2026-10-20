Redacción Euskadi 20 OCT 2026 - 13:59h.

Ocurrió el viernes por la tarde en un parque próximo a la comisaría de la Ertzaintza, en Lakua

El hombre habría enseñado además los genitales a una menor que estaba en el parque

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Vitoria-Gasteiz“El mundo está loco”, “Increíble” o “Ver para creer”, son algunas de las expresiones que se le vienen a la mayoría de las personas a la cabeza al saber que hay quienes están dispuestos a practicar sexo en la calle, a plena luz del día, sin pudor ni consideración, ante la mirada incluso de menores de edad. Pero ocurre. En Vitoria en cuatro meses se han producido dos episodios similares que han implicado parejas manteniendo sexo en espacios públicos cerca de menores de edad, la intervención policial y los protagonistas en los calabozos.

El último incidente de estas características se ha producido hace solo unos días cuando una pareja acabó detenida por practicar sexo en un parque de la ciudad delante de varias menores de edad. Los hechos ocurrieron, según adelanta El Correo, el pasado viernes por la tarde, en el Parkour Park del barrio de Lakuabizkarra. Ni siquiera la cercanía de la comisaría de la Ertzaintza les impidió dar rienda suelta a sus instintos en pleno parque.

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A los protagonistas no les importó estar en un espacio público a una hora, las 18.40 horas, en las que había niñas en la zona, para ponerse a mantener relaciones sexuales en un banco. No solo eso, el varón le habría enseñado los genitales a una de las menores.

Las niñas alertaron a una patrulla

Fueron, precisamente, estas niñas las que alertaron a una patrulla de la Ertzaintza que circulaba por la zona. Los sospechosos fueron identificados y detenidos cerca del lugar, acusados de un delito de exhibicionismo ante menores. Al día siguiente quedaron en libertad con cargos.

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El suceso podría parecer anecdótico, pero lo cierto es que, es la segunda vez en solo unos meses que ocurre algo similar en un parque de la capital alavesa. En aquella ocasión, la policía fue alertada por un sinfín de llamadas al 112 de personas que estaban siendo testigos de cómo una pareja desnuda mantenía sexo en plena calle, a la vista de los niños que jugaban a solo unos metros en unos columpios. En aquella ocasión, los arrestados tenían 27 y 45 años y fueron acusados también de exhibicionismo ante menores de edad.