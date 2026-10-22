Muere el influencer Manuel Otto, de 30 años, tras prenderse fuego durante una retransmisión en directo

El joven creó el popular juego multijugador Stick Run con tan solo 14 años y murió en directo al prenderse fuego su habitación.

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Conmoción en Twitch. Uno de sus más insignes creadores de contenido, Manuel Otto, de tan solo 30 años murió en uno de sus directos. El vídeo ha sido eliminado de la red social, que ha dado la voz de alerta sobre los problemas de salud mental en rede sociales. Todo indica que un incendio acabó con la vida del joven en pleno directo.

El joven creó el popular juego multijugador Stick Run con tan solo 14 años y se desconocen, por el momento, los motivos que le llevaron a tomar la decisión de quitarse la vida ante sus seguidores. La propuesta consistía en controlar a un personaje con forma de figura de palo que debía correr, esquivar obstáculos y avanzar por diferentes recorridos. Su mecánica sencilla y sus opciones para competir con otros usuarios contribuyeron a su popularidad durante la época de auge de los juegos integrados en redes sociales. Con el tiempo, el título también llegó a dispositivos móviles con sistemas operativos iOS y Android, lo que amplió su alcance más allá de Facebook.

Un vecino se percató de las llamas que salían de la casa intentó apagar el fuego, pero no pudo salvar la vida del joven. “Con gran pesar confirmamos y anunciamos el fallecimiento de nuestro creador, desarrollador y compañero de Stick Run, Marc-Manuel Alexander Otto”, decía el comunicado oficial de Stick Run.

Stick Run lleva más de diez años en el mercado y se ha convertido en uno de los juegos más populares para móviles. Por ello, desde la empresa, recordaron con cariño el trabajo de su creador. "Formó parte de nuestra infancia. Un juego con el que crecimos junto a nuestros amigos, compartiendo risas, compitiendo por las mejores puntuaciones y creando recuerdos que nos acompañarán toda la vida", señala la empresa.

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"Hoy lamentamos no solo la pérdida de nuestro creador, sino también la de un compañero de Stick Run cuyo trabajo pasó a formar parte de nuestras vidas. Su legado perdurará a través de cada recuerdo, cada partida y cada jugador que creció jugando a Stick Run".