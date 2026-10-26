El dirigente sindical Pablo Puerto Campos, acusado de acosar y amenazar a más de 100 mujeres

Su 'modus operandi' era abordarlas por la calle, acosarlas y perseguirlas duranten días: fue detenido pero ya está libre.

El profesor de Madrid ya fue detenido por otra agresión sexual: no se descartan más víctimas, a las que engatusaba con jugar a la consola

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El dirigente sindical de UGT en Educación en Madrid, Pablo Puerto Campos, ha sido detenido por la Policía Nacional acusado de acosar y amenazar a más de 100 mujeres en el centro de Madrid. Su 'modus operandi' era abordarlas por la calle, acosarlas y perseguirlas duranten días, según ha adelantado en exclusiva el programa de Telecinco, 'Vamos a Ver' (VAV).

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A día de hoy a la Policía le constan 9 denuncias -las fuerzas de seguridad piden que haya más-, pero en redes hay más de 100 mujeres que cuentan el mismo testimonio. Decía que era abogado que pedía un cajero donde había quedado con un cliente y las seguía, o que tenía un alto cargo con gran poder y que les dieran el teléfono porque lo iban a necesitar. El sábado fue puesto en libertad y ya está en la calle, aunque ahora mismo se desconoce su paradero.

En el año 2019 se presentó en Lastras de Cuéllar, en Segovia, como número dos del PSOE. El sindicato se muestra estupefacto ante estos hechos, y que no tienen constancia de que haya hecho nada en el trabajo. Dicen que actuarán con cautela y con contundencia.

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Acoso por la calle, por el móvil y a las puertas de la casa de la víctima

"Salí de trabajar, estaba a punto de cruzar el paso de cebra para irme a casa y me increpó un hombre en mitad del paso de cebra y me dijo: Dame tu número, soy un alto cargo muy importante del Estado, trabajo en las Cuatro Torres, tú vas a necesitar mi número. Me tuvo que salir corriendo y el me siguió, me puso a llorar porque lo hizo hasta un callejón. Estaba literalmente buscándome. Me habla un número por whatsapp y me pide mi ubicación. Le digo quién eres, y me repite que le pase ubicación. Y me contestó: 'soy tu peor pesadilla, zorra, ingrata'. Pues a la media hora de que él se hubiera quitado las redes sociales vino a mi ventana y tocó. Una chica aquí de la zona me habló y me dijo que la había perseguido por la calle. Es que es un tipo de 2 metros, corpulento y tengo miedo".

Comentarios obscenos y ofensivos hacia sus víctimas

Los mensajes que envía a sus víctimas son muy duros. "No eres lo suficientemente buena p...". "Estás pidiendo a gritos (de loca) una buena f.... de garganta". "Limítate a ser receptáculo de esperma". "Soy jefe, en eso tienes razón".