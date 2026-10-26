Prisión provisional para el detenido este fin de semana en Pontevedra por la muerte de un hombre en un edificio okupa

Un muerto y un detenido tras pelearse dos hombres en un edificio okupado de Cangas, Pontevedra

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La jueza de la plaza 2 del Tribunal de Instrucción de Cangas, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido este fin de semana en dicha localidad pontevedresa por la muerte de otro hombre en un edificio okupa.

Según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el varón está investigado por homicidio, después de que en la noche del sábado para el domingo un hombre falleciese durante una pelea en un edificio okupa de Cangas.

Según trasladó la Policía de la localidad, recibieron una llamada a las 22:15 horas del sábado en la que se alertaba de una pelea en un edificio okupa de la rúa Atranco.

Descubrieron a dos hombres peleándose en el interior

Hasta allí se desplazó una patrulla, que descubrió a dos hombres peleando en el interior del inmueble y cubiertos de sangre. Ambos superaban los 50 años. Tras separarlos y prestarles asistencia sanitaria, uno de ellos acabo perdiendo la vida. Finalmente, la Guardia Civil detuvo al hombre, pasando este lunes a disposición judicial.

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La Policía Local se trasladó hasta el lugar de los hechos al recibir una llamada de alerta. Recibieron el aviso pasadas las 22 de la noche, cuando varios testigos alertaron de que estaba ocurriendo una fuerte y violenta discusión en la calle Atranco. Cuando los agentes llegaron hasta el edificio indicado por los alertantes, se encontraron a dos hombres, de unos 50 años, peleándose violentamente dentro de un bloque se pisos. Los dos estaban cubiertos de sangre tras haberse agredido mutuamente.

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Los agentes consiguieron separarles, pero al hacerlo, comprobaron que uno de ellos estaba gravemente herido. Sin que los sanitarios pudiesen hacer nada por salvarle la vida, terminó falleciendo debido a las lesiones que presentaba, hechos por los que el otro hombre fue arrestado y este lunes ha pasado a prisión provisional.