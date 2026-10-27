El profesor de música de un colegio de Valencia pedía fotos íntimas a la menor y la instruyó para que borrara los mensajes del móvil

El profesor detenido y acusado de agresión sexual a varios menores organizaba fiestas en su comunidad de vecinos

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La defensa de un profesor de música, acusado abusar sexualmente de una niña de 13 años a la que daba clases, ha alegado que el hombre sufrió un trauma al ser también abusado durante el servicio militar obligatorio. Para sostener esta tesis, ha presentado informes psicológicos, en un intento de rebajar la condena. El acusado ha admitido los hechos y ha pedido perdón a la víctima.

El Ministerio Fiscal solicita para el procesado cinco años y medio de cárcel y otros cinco años de libertad vigilada por un delito continuado de abusos sexuales a la menor, según ha informado Las Provincias. Además pide que se le prohíba ejercer cualquier actividad, profesión u oficio, remunerado o no, que conlleve contacto regular con menores durante un plazo de 15 años.

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La Audiencia Provincial de Valencia ha comenzado a juzgar , este lunes, los supuestos abusos sexuales a la alumna de este hombre, que habrían ocurrido en enero de 2021. El hombre, entonces era director de una banda de música de un municipio de la provincia de Valencia y estrechó su relación con la víctima.

La menor asistía a las clases de música que el acusado impartía en un colegio del municipio y que aprovechó para fortalecer sus vínculos pidiéndole que le enviara partituras y otros materiales de estudio. El hombre terminó por dimitir como director de la banda de música, pero en el concierto de despedida, este le insistió en ir a un cuarto, donde la besó, algo que el acusado ha admitido.

Le pedía fotos íntimas a la menor y la instruyó para que borrara los mensajes del móvil

Desde ese momento, el hombre comenzó a pedirle fotografías íntimas a la menor, a la que también le envía fotos suyas desnudo por lo que entre los delitos de los que se le acusa está el ciberacoso a menores. Le hizo creer que lo que mantenían era una relación amorosa y le dio instrucciones para que borrara los mensajes del teléfono móvil.

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La tarde del 13 de noviembre de 2021, el profesor de música se reunió con la menor en un descampado al lado del colegio al que asistía la adolescente. Allí la esperaba el acusado en el coche de su mujer, donde trató de mantener relaciones sexuales con la víctima en la parte trasera del vehículo. El acusado trató de persuadirla asegurándole que no se iba a quedarse embarazada y que si eso ocurría "su relación duraría para siempre".

El padre de la menor, denunció los hechos el 22 de noviembre de ese mismo año al notar algo raro en el comportamiento de su hija y cinco años después en el arranque del juicio, el profesor de música ha presentado informes periciales para intentar justificar la agresión sexual a la menor. Su defensa ha planteado un eximente al alegar la voluntad mermada del acusado por un supuesto trauma sufrido durante la mili.