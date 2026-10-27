Muere a los 35 años Cristina Calero, parlamentaria regional de CC por Lanzarote

Se sintió indispuesta este lunes y quedó ingresada en el Hospital Doctor José Molina Orosa de Arrecife hasta su fallecimiento

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado la pérdida a través de su perfil de X

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Cristina Calero, parlamentaria regional de CC por Lanzarote, ha muerto este martes a los 35 años. Según informa 'Canarias 7', se sintió indispuesta este lunes y quedó ingresada en el Hospital Doctor José Molina Orosa de Arrecife hasta su fallecimiento. El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha conocido la noticia al inicio de la presentación del Plan Director Turismo Lanzarote 2026-2030 en Arrecife Gran Hotel y abandonó el acto para desplazarse al Hospital.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado la pérdida a través de su perfil de X: "Se nos ha ido Cris Calero y y no encuentro palabras que pongan sentido a esta pérdida. Cris fue, ante todo, una persona que transmitía luz, alegría y entusiasmo por su gente, por Lanzarote y por Canarias. En la vida política y parlamentaria, Cris representó la mejor versión de la juventud comprometida. A su familia, a sus seres queridos y a todos los que ya la echamos de menos, nuestro abrazo más sentido y todo nuestro afecto".

También ha transmitido sus condolencias y ánimo el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres: "Impactado con la noticia del inesperado fallecimiento de la joven diputada canaria, Cristina Calero. Mis condolencias a sus familiares, amistades, y a todos sus compañeros y compañeras de de coalición".

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Coalición Canaria, partido al que pertenecía Cristina Calero, también ha reaccionado a su muerte: "Estamos rotos. Cris Calero García, diputada en el Parlamento de Canarias, nos deja demasiado pronto, pero nos legó una huella imborrable de entusiasmo, trabajo incondicional y amor por su tierra. Nuestro cariño a toda su familia y amigos. Hoy perdemos a una gran compañera y amiga. Descanse en paz".

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Su trayectoria profesional

Licenciada en Biología, Calero contaba además con dos máster universitario en Profesorado en Educación Secundaria y Desarrollo regional, a la vez que era experta en Liderazgo político y gobernabilidad. Dedicó parte de su carrera a la docencia, tanto en la Formación Profesional como en Secundaria.

Fue concejal de Actividades y Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento de Arrecife, antes de comenzar como Diputada en el Parlamento de Canarias.