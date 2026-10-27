Tres trabajadores caen de andamios en Oviedo y Granada: el primero de ellos lo hizo de 20 metros y está grave.

Un hombre de 40 años fallece tras caer sobre él carga de una cinta transportadora en una bodega de Aranda

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Un trabajador resultó este martes herido grave este martes tras precipitarse desde un andamio a unos 20 metros de altura mientras realizaba labores de reforma en la fachada de un edificio situado en el número 7 de la calle Constantino Cabal.

El accidente laboral obligó a movilizar a los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos (SEIS), una UVI móvil y agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.

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El operario se encontraba inconsciente cuando llegaron los servicios de emergencia y tuvo que ser evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Dos trabajadores heridos tras caer desde un andamio en la calle Arabial de la capital

Dos trabajadores han resultado heridos con contusiones este martes en la calle Arabial de Granada capital tras caer desde una altura aproximada de tres metros cuando estaban en un andamio.

El teléfono 112 de la Consejería de Emergencias ha recibido en torno a las 12,00 horas el aviso que indicaba que los dos operarios habían sufrido una caída en altura en la referida calle, por lo que se movilizó a sanitarios del 061, Policía Local y Policía Nacional.

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Este último cuerpo confirmó al 112 que los dos hombres habían sufrido contusiones como consecuencia de la caída. La UVI móvil del 061 desplazada al lugar trasladó a los hombres al Hospital de Neurotraumatología.

Como es protocolario en este tipo de emergencias, el 112 también dio parte de lo sucedido a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.