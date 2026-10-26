Manuel Pimentel Sevilla, 26 OCT 2026 - 14:33h.

El Ayuntamiento de Estepa ha lamentado el fallecimiento de Hugo, un vecino del municipio mientras trabajaba en una finca agrícula de Osuna

El joven, un estepeño de 34 años, ha fallecido tras volcar una máquina de recoger aceitunas mientras trabajaba en una finca agrícola de Osuna

Compartir







Conmoción en Estepa, Sevilla, por la muerte de un trabajador de 34 años mientras trabajaba en una finca agrícola de olivar en el municipio sevillano de Osuna.

Los hechos ocurrieron en la mañana de este sábado 24 de octubre cuando. Sobre las 10:15 horas, el 112 recibiia una llamada alertando de que un hombre había resultado herido al volcar una máquina de recoger aceitunas mientras trabajaba en la parcela, y solicitaban asistencia médica inmediata.

PUEDE INTERESARTE El conductor del autocar accidentado en Fogars da negativo en alcohol y drogas: nueve heridos permanecen críticos

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente hasta el lugar, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida y confirmaron el fallecimiento del joven. Asímismo, el 112 Andalucía ha trasladado el aviso también al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.

Luto en Estepa

El Ayuntamiento de Estepa ha emitido un comunicado en el que "lamenta profundamente" el fallecimiento del estepeño mientras realizaba sus labores en una finca agrícola y ha expresado sus condolencias.

PUEDE INTERESARTE Muere atropellado un niño de siete años en una urbanización de Hornachuelos, en Córdoba

"Desde el Ayuntamiento queremos trasladar nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos, así como expresarles todo nuestro cariño y apoyo en estos difíciles momentos. Perder la vida en el tajo es siempre doblemente dolorosa por lo que significa una muerte que nunca tuvo que haber ocurrido. Descanse en paz", ha manifestado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La noticia ha conmovido a Estepa, municipio en el que Hugo, el fallecido, era muy querido. De hecho, los mensajes de pésame y las muestrs de dolor por parte de sus vecinos se han sucedido en las redes sociales durante todo el fin de semana.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Incremento de muertes laborales

Ya el pasado año, la Fiscalía Superior de Andalucía apuntaba a un incremento en el número de fallecidos en accidentes laborales en 2024, un aumento de víctimas que ha vinculado a un sector agrícola con precariedad laboral y a la reactivación de la construcción.

En el ejercicio de 2024 se contabilizaron 53 fallecimientos en centros de trabajo, una cifra que reflejaba un aumento despecto a 2023 y que empeoraban especialmente las cifras registradas en Huelva y Almería. En el año 2025 la cifra de siniestros mortales se recortó al registrar 48 trabajadores fallecidos en el sector agrario.

Las fiscalías especializadas vinculan la cifra de accidentes en el campo al riesgo que supone que es un trabajo de rotación y precariedad laboral. A ello se suman incumplimientos en formación e información de riesgos, además del riesgo que conlleva el empleo de maquinaria muchas veces obsoleta.