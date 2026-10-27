Claudia Barraso 27 OCT 2026 - 17:46h.

Unos vecinos encontraron a la mujer en la orilla del río con síntomas de hipotermia hace 10 días

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La mujer de 51 años desaparecida en Ampuero ha sido encontrada con vida. Un familiar fue quien dio la voz de alarma este pasado lunes de que no se tenía noticias de ella hasta que los equipos de emergencia han podido localizarla dentro del desván de su propia casa.

Según ha confirmado ‘El Diario Montañés’, tras el aviso de un familiar, los equipos de rescate y de emergencias activaron el protocolo para tratar de dar con ella lo antes posible. Después de 18 intensas horas de búsqueda, fueron los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil quienes encontraron a la mujer encerrada en esta habitación. Las autoridades la trasladado al Hospital Comarcal de Laredo para que los sanitarios comprobasen su estado de salud.

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Diferentes equipos de rescate, policías y guardias civiles buscaron a la mujer tanto por tierra como por aire con la ayuda de drones, pero al entrar en su casa a inspeccionarla, se han encontrado con la mujer en el desván. No es la primera vez que desaparece, sino que hace 10 días, unos vecinos la encontraron en la orilla del río con síntomas de hipotermia.

Fue trasladada al hospital

Se desconoce si la mujer padece alguna enfermedad que le podría estar haciendo perder el sentido y desaparecer, pero sus familiares denunciaron su desaparición rápidamente al no poder dar con ella. Los agentes y trabajadores del Ayuntamiento de la localidad cántabra activaron el protocolo oportuno para dar cuanto antes con ella, además contaban con la colaboración ciudadana que también estuvo buscando a la desaparecida.

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Además, tampoco se conoce qué hacía la mujer en el desván y si se había quedado encerrada. Los agentes a cargo de la investigación junto con los sanitarios, trasladaron a la mujer hasta el hospital donde los médicos le han hecho las pruebas oportunas para comprobar cuál es su estado.