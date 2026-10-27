Las primeras investigaciones apuntan a que no existen indicios de criminalidad, aunque serán los resultados forenses los que determinen las causas de la muerte

Hallan muerto a un hombre en su coche tras descontrolarse una quema de rastrojos en Villamayor, Ciudad Real

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Una mujer fue hallada sin vida este martes en aguas próximas al Cerro de Santa Catalina, en Gijón, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia para recuperar el cuerpo.

La alerta se produjo poco después de las 10.00 horas, cuando un testigo observó un cuerpo flotando en el mar y dio aviso a los servicios de emergencia. Hasta la zona se desplazaron efectivos de Bomberos de Gijón, Policía Local, Policía Nacional y un helicóptero de Salvamento Marítimo, informa La Nueva España.

Mujer de unos 35 a 40 años

Finalmente, fueron los bomberos, a bordo de una embarcación zodiac, quienes recuperaron el cadáver y lo trasladaron hasta el muelle. Según las primeras informaciones, la fallecida era una mujer de mediana edad, de aproximadamente entre 35 y 40 años.

Una vez en tierra, una comisión judicial llevó a cabo la inspección del cuerpo para tratar de esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Posteriormente, los restos mortales fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Oviedo, donde se le practicará la autopsia.

Las primeras investigaciones apuntan a que no existen indicios de criminalidad, aunque serán las diligencias abiertas y los resultados forenses los que determinen las causas de la muerte. Mientras tanto, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.