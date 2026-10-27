La víctima ha relatado que al despertarse en el hotel sintió dolores en los genitales y notó que tenía arañazos en las piernas

El profesor detenido por violar a 12 menores en Madrid daba clases particulares a los hijos de sus vecinos: "Era el presidente de comunidad perfecto"

Compartir







PalmaUna mujer ha acusado este martes a un hombre de violarla aprovechando que estaba ebria y drogada y ha asegurado que no recuerda nada desde la madrugada de la noche de los hechos, en septiembre de 2024.

"Salí de fiesta con mis amigas y fue todo normal hasta un momento que fui al baño y a partir de ahí no recuerdo nada más. "Al día siguiente me desperté desnuda en un hostal. No sabía dónde estaba", ha afirmado en la primera sesión del juicio en la Audiencia Provincial contra un hombre para quien el Ministerio Público reclama una condena a nueve años de prisión y al pago de una indemnización de 3.000 euros de los cuales, según ha expuesto su abogado, ha entregado 1.000.

PUEDE INTERESARTE El juicio por los bulos del Bar España pone el foco en el poder de la desinformación y en las consecuencias de las noticias falsas

La víctima vio que tenía arañazos en las piernas

La víctima ha relatado que al despertarse en el hotel sintió dolores en los genitales y notó que tenía arañazos en las piernas. Está previsto que el juicio continúe este miércoles cuando se espera la declaración del acusado, que será interrogado por las partes en último lugar.

A la batería de preguntas del abogado del acusado, la mujer ha respondido en todo momento que "no recordaba" nada y ha negado haber interpuesto la denuncia por temor a las represalias que su familia pudiera haber tomado contra ella por sus horas de ausencia siendo todavía menor de edad.

De este modo, la mujer ha asegurado que no recuerda haber probado algo o que alguien le diera algo aquella noche, ha insistido en que no tomó cocaína. Tampoco recuerda, ha añadido, haber rechazado llamadas de su familia la mañana de los hechos ni haberse identificado ni pagado en el hostal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Le dije que no entendía cómo podía haber hecho eso a una niña", asegura la víctima

Medio año después de los hechos, ha indicado, se encontró con el procesado en un bar al que, según su relato, pidió explicaciones. "Le dije que no entendía cómo podía haber hecho eso a una niña, cuando él tenía una hija", ha afirmado.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, se remontan al 24 de septiembre de 2022, cuando la mujer decidió salir con unos amigos por la zona de ocio de s'Arenal y consumió bebidas alcohólicas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tras pasar la noche de fiesta, y en torno a las 07:00 horas, conoció al acusado, de 41 años, con quien consumió drogas y continuó de fiesta en distintos locales.

Aproximadamente sobre las 18.00 horas, y aprovechando que la víctima se encontraba sin fuerzas y carecía de capacidad de reacción, el procesado se la llevó a un hostal de Palma y la violó.