Carlos Plá Valencia, 28 OCT 2026 - 13:18h.

Los agentes consiguieron que la bebé recuperara la respiración antes de la llegada de los servicios médicos y la trasladaron de urgencia a un ambulatorio de Calp donde llegó consciente

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Dos agentes de la Policía Local de Calpe (Alicante) han reanimado a una bebé de diez meses que estaba inconsciente y sin respiración en la calle Llibertat, han informado fuentes del consistorio. Los hechos ocurrieron el pasado sábado y, gracias a la rápida y certera actuación de los policías, la menor recuperó la respiración antes de recibir atención sanitaria.

El aviso entró a las 10:45 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias alertando de un colapso respiratorio de una menor. Solo tres minutos después, los dos agentes se personaron en el lugar donde encontraron a la pequeña inconsciente y sin respiración aparente.

Debido a la gravedad de la situación, comenzaron a practicar maniobras de reanimación y de permeabilización de las vías aéreas, con las que lograron que recuperara la respiración. Instantes después llegó al lugar una segunda dotación policial, cuyos agentes prestaron apoyo en la intervención.

Traslado al centro de salud

Dada la urgencia del caso, los dos agentes que habían llegado en primer lugar decidieron trasladar a la pequeña en el vehículo policial al Centro de Salud de Calpe, para que recibiera asistencia sanitaria en el menor tiempo posible. La menor llegó consciente y fue atendida por el personal facultativo del centro.

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A las 11.22 horas, fue trasladada en una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) hasta el Hospital de Dénia, donde se le realizó una valoración médica más completa y las pruebas pertinentes.

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Una vez finalizada la intervención, los agentes contactaron con la madre de la menor para interesarse por su estado de salud. La familia les informó de que la pequeña se encontraba fuera de peligro y ya estaba en casa.