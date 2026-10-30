Ya son tres las detenciones en relación con los canales de mensajería, por lo que la investigación sigue abierta

Los dos jóvenes están presuntamente vinculados con los canales de comunicación de 'Blocus' relacionados con los saqueos en Barcelona y Valencia

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Un menor de 17 años ha sido detenido este jueves en Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona, por su presunta vinculación a los canales de comunicación de 'Blocus' relacionados con los saqueos en Barcelona del sábado pasado. Mientras, este viernes se ha conocido también la detención en Alfafar, en Valencia, a un joven de 18 años, supuesto miembro de la organización 'Blocus Vlc'.

El detenido por los Mossos d'Esquadra supuestamente difundió el enlace de acceso al grupo, participó activamente en las conversaciones, facilitando indicaciones sobre el material a llevar, las medidas para evitar la detección policial y las pautas de autoprotección, informa la policía catalana en un comunicado.

Por su parte, el detenido en Valencia está acusado de instigar a la comisión de desórdenes públicos y saqueos, así como a usar cócteles Molotov.

El canal se utilizaba para organizar y coordinar los disturbios

La detención se ha producido por la presunta participación del investigado en un grupo de un canal de mensajería instantánea que "habría sido utilizado para organizar y coordinar actos de saqueo, desórdenes públicos y acciones de incitación a la violencia contra efectivos policiales".

También "habría incitado a otros participantes a tomar parte en las acciones violentas y habría propuesto posibles objetivos para ser objeto de saqueo". La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.

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Tres detención en relación a los canles 'Blocus'

Ya son tres los detenidos en relación con los canales de comunicación de 'Blocus'. Este jueves, otro menor fue detenido en Valencia como creador de los canales de comunicación 'Blocus Vlc' en los que instigaba a saquear comercios de la ciudad.

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Se le acusa por ser el presunto autor de los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado.

El menor tenía varios grupos en dos aplicaciones de mensajería, uno de ellos con hasta 400 seguidores, según informó la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana en un comunicado.