Los Mossos han pedido autorización judicial para rastrear la red y llegar al origen de Blocus

Malena Guerra 26 OCT 2026 - 21:54h.

Hay 70 cuentas de tik tok que convocan de nuevo en 12 ciudades españolas para el proximo fin de semana.

Quién hay detrás de 'Blocus', la plataforma anónima que alentó la protesta violenta en Barcelona

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Antes de que la violencia se apoderara de algunas calles de Barcelona, en las redes sociales ya se estaba moviendo todo. Algunas plataformas han serviso de lugar de encuentro y de altavoz para los violentos. Se sabe como se organizaron, el perfil de los participantes pero ¿qué hay realmente detrás de este caos?

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Lo servicios de información policiales indagan en el origen de las cuentas de Blocus que comenzaron la convocatoria. Destacan la coordinación digital que utilizó en la forma canales y redes del independentismo catalán. Derivaban a los seguidores a grupos privados de whatsapp y telegram donde ya no había protesta, pero sí delincuencia; indicaban las tiendas objetivo a saquear con lemas como 'A por las tiendas'.

"Les dan instrucciones de cómo tienen que ir vestidos, de negro, con capucha, que lleven sprays, incluso martillos para romper escaparates", señala Toni Castejón, protavoz del Sindicato de los Mossos.

Fuentes de información hablan de la cercanía con la extrema izquierda, no con la catalogada de antisistemas o anarquistas, quizá con el aceleracionismo, acelerar el caos. Una nueva realidad que acaba captando a jovenes con un componente ideólogico muy pobre.

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Albert Palacio, del Sindicato Policial USPAC, lo deja claro: "Son delicuentes, que cuando gana el Barcelona saquean el Decathlon, las tiendas de Levi's".

De hecho se propagó por varios institutos catalenes. El perfil de los detenidos en su mayoría hombres, la mitad, 76, menores de edad. "Hablamos de niños de 12, 13 y 14 años, luego también había mayores, sobretodo magrebíes", dice Castejón.

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Descartan de momento cualquier ingerencia exterior de Rusia, Marruecos, o Israel, y partidos politicos. Hay 70 cuentas de tik tok que convocan de nuevo en 12 ciudades españolas para el proximo fin de semana. Usan carteleria parecida a la de otros paises europeos, pero las fuerzas de seguridad ven imitación, no relación. Los Mossos han pedido autorización judicial para rastrear la red y llegar al origen de Blocus.