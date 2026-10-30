Muere un joven de 20 años apuñalado por otro de 19 en una calle de Plasencia

La agresión se ha producido a la altura de una discoteca ubicada en esta céntrica calle de la capital del Jerte.

Detenido el entrenador de fútbol de Romo en Getxo, de 30 años, por delitos sexuales contra menores del equipo

Compartir







Un joven de 22 años ha fallecido este viernes en una calle de Plasencia (Cáceres) tras ser agredido con un arma blanca por otro hombre, quien ya ha sido detenido por efectivos de la Policía Nacional. Los hechos se han producido sobre las 2:00 horas en la calle Talavera cuando un joven de 22 años ha sido víctima de una agresión mortal con arma blanca por parte de otro, de 19 años, han informado fuentes policiales.

La agresión se ha producido a la altura de una discoteca ubicada en esta céntrica calle de la capital del Jerte. Al parecer la pelea no se produjo a la salida del establecimiento, sino cuando ambos jóvenes bajaban por la calle, por lo que la discusión podría haber comenzado antes.

La víctima fue trasladada al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, donde ha fallecido. El presunto autor ha sido detenido en su domicilio en una intervención en la que han participado agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.