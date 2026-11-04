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Sucesos

Herida una mujer en Errenteria tras una explosión en una vivienda

Calle en la que ha tenido lugar el incidente
El suceso ha tenido lugar en la avenida Galtzaraborda, cerca del instituto Koldo Mitxelena de la localidad,. Informativos Telecinco
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Una mujer ha resultado herida tras una explosión en una vivienda en Errenteria, Guipúzcoa. La mujer, con heridas en la mano, está siendo tratado por los servicios sanitarios. Como medida de precaución los vecinos del inmueble han sido desalojados.

El suceso ha tenido lugar en la avenida Galtzaraborda, cerca del instituto Koldo Mitxelena de la localidad, según ha adelantado 'El Diario Vasco'.

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