Herida una mujer en Errenteria tras una explosión en una vivienda

El suceso ha tenido lugar en la avenida Galtzaraborda, cerca del instituto Koldo Mitxelena de la localidad,

Muere un hombre arrollado por un tren en un paso a nivel en Zalla, Vizcaya

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Una mujer ha resultado herida tras una explosión en una vivienda en Errenteria, Guipúzcoa. La mujer, con heridas en la mano, está siendo tratado por los servicios sanitarios. Como medida de precaución los vecinos del inmueble han sido desalojados.

El suceso ha tenido lugar en la avenida Galtzaraborda, cerca del instituto Koldo Mitxelena de la localidad, según ha adelantado 'El Diario Vasco'.