Maitena Berrueco 03 NOV 2026 - 07:30h.

Las excepciones a los 30 km/h contemplan las calles Los Herrán, Portal de Foronda o la Avenida Gasteiz, donde será de 40

El Ayuntamiento prevé extender la OTA a los barrios de El Pilar, San Martín o Aranbizkarra

Compartir







Vitoria-GasteizSon muchas las bromas y los memes que acumula Vitoria a cuenta de las numerosas rotondas que salpican su trazado urbano. También son recurrentes las quejas de los conductores que visitan la ciudad sobre la deficiente o confusa señalización y, por si fuera poco, hace dos años, Vitoria logró el dudoso honor de ser elegida la ciudad de España en la que era más dificil conducir.

Con estos mimbres, la capital alavesa lejos de ponérselo más fácil a quienes se desplazan en coche apuesta por dos medidas que no serán del agrado de los conductores, pero que buscan una ciudad más sostenible. La primera es limitar la velocidad a 30 kilómetros por hora, de manera generalizada a todas las calles de la ciudad, salvo contadas excepciones; la otra, que aparcar deje de ser gratis en barrios como El Pilar, San Martín o Aranbizkarra, donde se implantará la OTA.

PUEDE INTERESARTE Una mujer muere al ser atropellada por un motorista en un paseo peatonal en Valladolid: hay otros dos heridos

Estas son dos de las medidas que aparecen recogidas en el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público 2026-2030, un documento que acaba de presentarse esta misma semana en el Consistorio vitoriano y que comenzará a aplicarse de manera progresiva.

A 30, salvo excepciones

Menos velocidad es sinónimo de menos ruido y de más seguridad para los viandantes, principales víctimas de los atropellos. Evitar que las consecuencias de dichos arrollamientos sean letales es el principal objetivo de la reducción de velocidad a 30, ya que a esa velocidad la posibilidad de que el peatón fallezca es del 10 por ciento, mientras que se eleva al 80 por ciento si el coche que le atropella circula a 50 km/h.

PUEDE INTERESARTE Una madre y sus dos hijas menores acaban en el hospital tras ser atropelladas por un motorista en Motril

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Vitoria quiere convertirse en 'Ciudad 30', salvo excepciones en algunas de las arterias principales como la calle Los Herrán, Portal de Foronda, Juan de Garay o la Avenida Gasteiz, donde se podrá circular 10 km/hora por encima de esa velocidad, es decir, a 40 km/hora. En los polígonos industriales, la velocidad máxima seguirá siendo de 50 km/hora.

El Plan de Movilidad contempla que la OTA vaya extendiéndose por algunas de las zonas en las que todavía es gratis estacionar. De manera, que la línea azul llegará a Aranbizkarra, Txagorritxu, El Pilar, San Martín, Gazalbide, Ariznabarra, Mendizorroza y Zabalgana.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, se baraja la creación de aparcamientos en las entradas a Vitoria, para que los visitantes puedan estacionar allí sus vehículos y luego moverse por la ciudad en transporte público.