Florín Leonte carga contra los argumentos con los que Sergio R. defiende su inocencia en el juicio por el crimen de Arenas

El acusado de asesinar a su novia Dana Leonte mantiene que es inocente: "Estoy tranquilo y deseando que acabe esto"

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El hermano de Dana Leonte, la mujer desaparecida y asesinada en junio de 2019 en Arenas, en Málaga, ha señalado directamente al acusado de su muerte durante la segunda sesión del juicio celebrada este miércoles en la Ciudad de la Justicia. Florín Leonte ha sido tajante al referirse a Sergio R.: "Para mí, él es el asesino de mi hermana".

Durante su declaración, Florín ha asegurado que la relación con Dana se deterioró desde que comenzó su noviazgo con Sergio y que el procesado quería aislarla de su entorno porque era "muy celoso". Así lo recogen fuentes locales como 'Diario Sur'.

El testimonio de Florín ha estado acompañado por el de varios amigos y personas del entorno de la víctima, que han relatado los problemas que atravesaba la pareja y han descartado que Dana quisiera marcharse voluntariamente sin su hija. Entre ellos, dos cuidadoras de la pequeña han aportado detalles sobre los últimos contactos que mantuvieron con la joven y sobre el comportamiento del acusado después de que se le perdiera el rastro.

El hermano de Dana asegura que nunca se habría marchado sin su hija y relata las contradicciones del acusado

Florín ha explicado que su relación con Dana se volvió "más difícil" a raíz de que comenzara a salir con Sergio. "Una vez que empezaron, ella cambió mucho", ha señalado. La última vez que vio con vida a su hermana, dos días antes de su desaparición, ambos estaban "un poco peleados" precisamente por su relación. También ha contado que su madre, que convivió con la pareja durante algo más de una semana, le habló de las discusiones que mantenían y de que el acusado no se portaba bien con ella.

El hermano de la víctima ha relatado que fue el propio Sergio quien contactó con él después de que se le perdiera la pista a Dana para decirle que se había marchado voluntariamente a Rumanía. Más tarde, según su testimonio, le trasladó otra versión: que había regresado a la vivienda el 13 de junio para llevarse dinero y ropa. Florín ha rechazado esa posibilidad y ha insistido en que "ella nunca se habría ido sin su hija", además de recordar que tampoco llevaba consigo la documentación.

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También ha explicado que el procesado fue ofreciendo otras explicaciones sobre lo ocurrido, entre ellas la existencia de un supuesto prestamista y la presencia de testigos que habrían visto cómo introducían a Dana por la fuerza en un coche. Florín ha puesto igualmente el foco en lo que hizo Sergio con el bar que regentaba la joven. Según ha declarado, vació el establecimiento y comunicó a las empleadas que cerraba definitivamente porque la propietaria no iba a regresar. Actualmente, es él quien tiene la patria potestad y la custodia de su sobrina.

Los demás testigos han aportado relatos sobre los problemas de pareja y los últimos días de Dana. Un proveedor del bar ha asegurado que ella le habló de malos tratos, aunque no supo precisar si eran físicos o psicológicos. Un amigo ha contado que la joven quería alquilarse un piso para dejar de convivir con Sergio. Las cuidadoras de la pequeña también han descrito episodios que les llamaron la atención: una de ellas vio un arañazo en el cuerpo de Dana y la última niñera ha relatado que la joven le contó en otra ocasión que su pareja la había zarandeado y que había conseguido escapar parando un coche en la carretera. Esta última ha añadido que los mensajes recibidos la tarde de la desaparición tenían una forma de escritura poco habitual en Dana y que Sergio acudió a recoger a la niña recién duchado y con ropa limpia de calle.

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La Fiscalía sostiene que Dana fue asesinada por ser mujer y pide 17 años de cárcel para su pareja

El juicio comenzó el martes con las intervenciones de las acusaciones y la defensa. La fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer en Andalucía, Flor de Torres, situó el crimen en el ámbito de la violencia de género y defendió que "Dana fue asesinada por ser mujer". La representante del Ministerio Público pidió al jurado popular que atendiera a las pruebas y al sentido común para esclarecer lo ocurrido. "Queremos que la memoria de Dana Leonte quede restaurada", afirmó.

Según la reconstrucción de la Fiscalía, los hechos sucedieron el 12 de junio de 2019, después de una conversación telefónica en la que Dana comunicó al acusado que no quería continuar con la relación. La acusación sostiene que Sergio la golpeó en la cabeza con un palo de madera, trasladó después el cuerpo, lo desmembró y esparció y enterró los restos. Para sostener su tesis, la fiscal ha destacado la localización de 10 restos óseos, los análisis de un bate de béisbol en el que se encontraron perfiles genéticos de ambos y los informes sobre la geolocalización de sus teléfonos. También ha aludido a una pericial lingüística sobre los mensajes enviados desde el móvil de Dana y al fuerte olor a lejía que encontraron los investigadores en la vivienda.

La acusación particular, ejercida en nombre de la familia, solicita 20 años de prisión por asesinato. Su abogada, Antonia Barba, ha defendido que se trató de un crimen cometido con alevosía, al entender que el acusado habría aprovechado la situación de vulnerabilidad de Dana y la confianza que le proporcionaba la convivencia. La Junta de Andalucía, personada como acusación popular, eleva su petición a 22 años de cárcel por asesinato y un delito contra la integridad moral. La Fiscalía, por su parte, solicita 17 años por homicidio con las circunstancias agravantes de género y parentesco, además de otro delito contra la integridad moral.

La defensa niega que Sergio sea responsable de la desaparición y muerte de su pareja y reclama su absolución. Su abogado, Juanjo Moreno, ha cuestionado la solidez de las pruebas y ha pedido al jurado que no confunda las inferencias de las acusaciones con hechos acreditados. "Teníamos un sospechoso y le han hecho un traje a medida", ha sostenido. El propio acusado, que permanece en libertad provisional, se declaró inocente a su llegada a la Ciudad de la Justicia el martes: "Estoy tranquilo y deseando que acabe esto para demostrar mi inocencia". Aunque inicialmente estaba previsto que declarase al comienzo de la vista, finalmente lo hará al término de la prueba testifical.