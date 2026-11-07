La decisión se toma ante el importante incremento de las llegadas de embarcaciones con personas migrantes durante las últimas semanas

Entre el 1 y el 6 de noviembre han llegado al archipiélago 49 embarcaciones con aproximadamente 4.587 personas

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El HierroLa consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha remitido una nueva carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que exige el despliegue inmediato de refuerzos extraordinarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en El Hierro.

La decisión se toma ante el importante incremento de las llegadas de embarcaciones con personas migrantes durante las últimas semanas, especialmente en octubre y los primeros días de noviembre, según ha informado el departamento regional en una nota de prensa.

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Esta petición se suma a las ya enviadas por el presidente Fernando Clavijo al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Manus Brunner, y a Pedro Sánchez planteando medidas urgentes y una reunión urgente entre ambos Gobiernos, con la participación de los ministerios y departamentos competentes, que permita acordar un plan de actuación que delimite las responsabilidades de cada Administración.

Más de 4.500 llegados este mes

Según los datos que maneja el Gobierno de Canarias, entre el 1 y el 6 de noviembre han llegado al archipiélago 49 embarcaciones con aproximadamente 4.587 personas, de las cuales 35 han arribado a El Hierro. En el mismo periodo de 2025 llegaron a esta isla únicamente dos embarcaciones, mientras que en 2024 fueron once.

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Barreto advierte de la "extraordinaria presión" que esta situación está suponiendo para una isla con recursos humanos y materiales "limitados" y considera "imprescindible" que el Estado adopte medidas urgentes y extraordinarias para garantizar una respuesta adecuada.

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En su carta, la consejera reclama un incremento inmediato de los efectivos y medios materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para reforzar las labores de vigilancia, identificación, custodia y traslado de personas migrantes, así como la colaboración con los servicios de emergencia y asistencia y el normal funcionamiento de los servicios públicos.

La consejera insiste en que el Estado debe anticiparse a las necesidades y garantizar una presencia policial suficiente, estable y adaptada a la situación real de El Hierro, evitando que la presión derivada de las llegadas recaiga sobre unos efectivos que ya soportan una carga extraordinaria de trabajo.

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Además, Barreto recuerda al ministro que el Gobierno de Canarias ha solicitado expresamente, mediante cartas remitidas el 10 de septiembre y el 20 de octubre, la convocatoria urgente de una Junta de Seguridad Estado-Canarias para analizar la situación migratoria, compartir información y coordinar las medidas necesarias.

Casi dos meses después de la primera solicitud, puntualiza el Ejecutivo regional, el Ministerio del Interior sigue sin fijar una fecha para la celebración de esta reunión, pese a que la situación que motivó aquellas advertencias se ha agravado considerablemente.

La consejera considera que "no es aceptable" que el Gobierno de Canarias tenga que seguir reclamando mecanismos de coordinación que "deberían estar funcionando con normalidad" y recuerda que la colaboración y la lealtad institucional deben traducirse en "decisiones y actuaciones concretas".

En este sentido, solicita al ministro que informe de las medidas que su departamento está adoptando y tiene previsto adoptar, además de proceder al despliegue inmediato de refuerzos policiales y convocar sin más demoras la Junta de Seguridad. "Canarias y El Hierro necesitan una respuesta urgente y efectiva del Estado. La gravedad de la situación no admite más demoras", ha concluido la consejera en su carta.