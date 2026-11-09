Un testigo aseguró que había presenciado toda la escena y que vio al hombre perseguir al otro por la calle

Dos detenidos por secuestrar a un hombre al que torturaron y agredieron sexualmente durante más de una semana en Lorca, Murcia

Compartir







ValladolidDos hombres se han enzarzado en una discusión en un supermercado del Paseo de Zorrilla, Valladolid. Según informa 'El Norte de Castilla', se desconocen los motivos de ese enfrentamiento que acabó con una grave agresión. Al principio, solo eran insultos pero, cuando parecía que todo se había tranquilizado, la tensión aumentó un poco más tarde.

Al parecer, el presunto agresor, que en ese momento iba con un niño de cinco años, dejó al menor de edad en un bar cercano al supermercado al conocer al hostelero. Empezó a seguir a la futura víctima, que acababa de hacer la compra con su madre, para agredirla. Sin mediar palabra, y al parecer de forma sorpresiva, presuntamente le estampó una botella de vino en la cabeza.

El afectado tuvo fuerzas y reflejos para inmovilizar a su agresor a pesar de la agresión y mantuvo retenido al hombre hasta que llevó la Policía Municipal. Los agentes, inmediatamente, avisaron a una ambulancia, ya que el afectado estaba sangrando de forma abundante por la cabeza y estaba empezando a marearse.

Los agentes arrestaron al presunto agresor de 41 años

A la llegada de los servicios de emergencia, el hombre fue derivado de urgencia al Hospital Río Hortega ante una posible lesión en una rodilla. Mientras, los agentes comenzaron una investigación en la zona. De hecho, un testigo aseguró que había presenciado toda la escena. A la salida del supermercado, esta persona vio cómo el hombre dejaba al menor en el bar Lucense para irse directamente hasta la víctima. Sin más, según apostilló, le dio el botellazo.

La Policía Nacional detuvo al presunto agresor, de 41 años, mientras que esperó a que otra persona mayor de edad se hiciese cargo del niño de cinco años.