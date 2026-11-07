La actuación vital del policía tuvo lugar a las 13 horas de este 7 de noviembre en la Avenida Martínez Catena de Ceuta

Con maniobras de reanimación cardiopulmonar, el agente logró recuperar al menor que se había peleado con dos personas

Compartir







CeutaUn policía ha salvado la vida a un menor marroquí que se encontraba ensangrentado e inconsciente este 7 de noviembre, después de haber sufrido una agresión en Ceuta.

Según han trasladado a EFE fuentes policiales, la actuación vital del agente se produjo concretamente a las 13 horas en la Avenida Martínez Catena de la ciudad autónoma.

PUEDE INTERESARTE Ordenan la expulsión de Ceuta de siete migrantes por altercados en el centro de acogida

Primero un grupo de migrantes alertó a una patrulla de la Policía Nacional acerca del mal estado en el que estaba la víctima. Necesitaba ayuda urgente o podía morir.

Maniobras de reanimación exitosas y evacuación al hospital

Al llegar a la zona indicada por los testigos, los efectivos comprobaron que había un menor en el suelo con sangre tanto en la boca como en las manos, por lo que procedieron a prestarle atención.

Certificaron que el menor tenía el pulso muy débil y su vida corría peligro, por lo que uno de ellos inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar, realizadas con éxito hasta recuperarlo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras ello, fue evacuado en estado grave en una ambulancia hasta el Hospital Universitario, donde permanece ingresado, sin que hayan trascendido más detalles sobre las heridas o lesiones que tiene.

Se peleó con otras dos personas que huyeron

El testimonio de los compañeros del adolescente permitió a los policías determinar que el afectado se peleó con otras dos personas antes de quedar inconsciente.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Huyeron del lugar al advertir la presencia policial, pero quienes estaban por allí se quedaron con las características de los agresores. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer el suceso.