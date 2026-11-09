Un fugitivo con una orden internacional de búsqueda por un delito de homicidio ha sido detenido en La Jonquera, Girona

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GironaUna persona reclamada internacionalmente por un delito de homicidio ha sido detenida en un control en la localidad fronteriza con Francia de La Jonquera, según informa la Policía Nacional, que detalla que las autoridades judiciales determinarán ahora los trámites para el procedimiento de extradición.

El arresto se ha producido después de que los agentes comprobaran que el hombre tenía vigente una orden de búsqueda y aplicasen los mecanismos de cooperación policial y judicial entre países.

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A disposición de la autoridad judicial

La requisitoria ordenaba la detención del individuo para su posterior extradición por una presunta implicación en un homicidio.

La detención se enmarca en uno de los controles que lleva a cabo la Policía Nacional en este punto, y tras comprobar que constaba una requisitoria para su detención y posterior extradición, el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

Tras la detención, los agentes instruyeron las correspondientes diligencias policiales para su puesta disposición judicial, que determinará los siguientes trámites relativos al procedimiento de extradición.

El arrestado ha quedado a disposición de la autoridad judicial, que determinará las actuaciones posteriores, en el marco de estos controles fronterizos.