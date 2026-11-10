Claudia Barraso 10 NOV 2026 - 18:08h.

El conductor de la furgoneta que atropelló a las mujeres dio negativo en alcohol y drogas

Dos mujeres, de 70 y 75 años, en estado crítico tras ser atropelladas por una furgoneta en Palma

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Este lunes se produjo el atropello de dos turistas alicantinas, de 70 y 75 años, en la Playa de Palma. Una de ellas, la que se encontraba en estado grave, ha terminado falleciendo en el hospital Son Espases tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante el impacto.

Según ha confirmado ‘Diario de Mallorca’, aunque el personal sanitario consiguió reanimarla y trasladarla con señales de vida al hospital, si situación siguió siendo muy crítica y ha terminado falleciendo en el hospital.

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La Policía Local todavía mantiene abierta su investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello. La muerte de esta víctima eleva la cifra de fallecidos por accidente de tráfico a 41.

El suceso se produjo en torno a las dos y media de la tarde del pasado lunes en el número 14 de la calle Amilcar de la Playa de Palma. Las dos mujeres fueron atropelladas por el conductor de una furgoneta de reparto que al doblar la esquina no se esperaba que estuvieran las dos mujeres cruzando y no pudo hacer nada para evitarlo.

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El hombre dio negativo en alcohol y drogas

El hombre que iba al volante dio negativo en la prueba de alcoholemia y estaba muy afectado tras lo sucedido. Los equipos de emergencia llegaron de inmediato al lugar para atender a las dos víctimas. La mujer de 70 años se encontraba en parada cardiorrespiratoria y ha terminado falleciendo en el hospital, mientras que de la otra víctima solo se sabe que después del momento del accidente se encontraba en estado grave.

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Por el momento, se desconoce qué medidas han tomado las autoridades hacia el conductor que, accidentalmente, atropelló a las dos ancianas, acabando con la vida de una de ellas. Los sanitarios no han confirmado cuál es el estado de la mujer de 75 años que fue trasladada en estado grave al centro médico.