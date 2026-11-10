Malena Guerra 10 NOV 2026 - 21:58h.

El Ruso lleva al menos dos armas y podría tener otro artefacto explosivo similar al que ha puesto en el portal.

Manuel 'El Ruso', el presunto autor del tiroteo y explosión de Oviedo: tiene unos 65 años, con antecedentes y vestía “un albornoz de cuadros”

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Más de 100 policías, con drones y helicópteros buscan a Manuel, el ruso. El hombre que ha provocado la tragedia en el número 2A de la calle Rafael Urrusti, en el barrio ovetense de Villafría, donde aún asimilan cómo disparó a una joven de 17 años, y dejó una bolsa con explosivos que pudo matar a muchos. Lo hizo con el policía Juan José, policía, que ha resultado muerto, a solo un mes de jubilarse, junto a su perro canino, mientras que otro se encuentra hospitalizado en estado grave. Juan José pensó antes que nada en la seguridad de los demás. Lo pagó con su vida.

La policía sigue adelante con una 'operación Jaula' en la que está intentado cazar a Manuel. La última operación ha sido entrar en una vivienda en la que se pensaba que podía estar, pero no ha dado resultado. Manuel es un peligroso delincuente con múltiples antecedentes por hurto y violencia. "Él y su mujer son como diablos, tienen movida con todo el vecindario", aseguran sus vecinos. Según esta vecina, hace unos meses la pareja protagonizó un enfrentamiento con otra residente que terminó "a voces en medio del portal". Ahora, la pareja del sospechoso, Tatiana, permanece arrestada mientras avanza la investigación.

Antes de huir Manuel el Ruso dejó un artefacto dentro de una mochila encima de los buzones de su portal. Se escapó corriendo pero dejó esta bolsa de muerte a sus propios vecinos. Cuando los agentes intentaron manipularla para alejarla del rellano y proteger a los vecinos, se produjo la explosión. Los vecinos salían de sus casas aturdidos al escuchar el estruendo. Todo estaba destrozado; en la calle intentaban ayudar a los policías.

El Ruso lleva al menos dos armas y podría tener otro artefacto explosivo similar al que ha puesto en el portal. Es peligroso; tiene antecedentes por lesiones, coacciones, daños, amenazas y hurto. Su mujer ha sido detenida.