Claudia Barraso 11 NOV 2026 - 17:50h.

La mujer y sus dos hijos menores quedaron atrapados en el puente medieval de Coria ante la crecida del río

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Este miércoles, efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei), de la Diputación de Cáceres, ha llevado a cabo un increíble recate de una mujer y dos niños pequeños que se habían quedado atrapados cerca del puente medieval de Coria por la crecida del arroyo.

El aumento del caudal del río es resultado de la borrasca Charles que deja ya numerosas incidencias alrededor de toda España, como el rescate desesperado a una madre y sus dos hijos en Extremadura. Los tres se encontraban en la zona y dado la riada no podían abandonarla por sus propios medios o sino serían arrastrados por el río.

Una dotación de bomberos del parque del Sepei, en Coria, se ha desplazado hasta el lugar indicado al recibir el aviso para poner a salvo a la mujer y a sus dos hijos menores que habían quedado aislados por el agua.

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Los efectos de la borrasca Charles en Extremadura

Carreteras cortas, vuelos cancelados y clases suspendidas son los primeros efectos del paso de la borrasca Charles por la península. Extremadura, Andalucía y Canarias son las tres comunidades que están notando hasta el momento los mayores efectos del temporal de lluvia y viento. En Canrias se han alcanzado rachas de 180 Km/h en el Teide y el Cabildo de La Palma prepara un dispositivo preventivo para evacuar a vecinos del Puerto de Tazacorte por el posible desbordamiento del Barranco de las Angustias.

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En Extremadura se ha suspendido la actividad lectiva en toda la comunidad autónoma durante este miércoles en el que está activo el aviso rojo en el norte de Cáceres por lluvias y naranja por fuertes rachas de viento. Asimismo, se mantienen cortadas la CC-146 en el badén de Zarza la Mayor, y la CC-224, en el Puerto de Honduras, entre Cabezuela del Valle y Hervás, por desprendimientos debido a las intensas lluvias de las últimas horas.