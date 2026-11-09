Claudia Barraso 09 NOV 2026 - 18:11h.

Las autoridades han pedido la colaboración ciudadana para encontrarlo cuanto antes

Encuentran sin vida a Victorio, el hombre de 82 años desaparecido durante una semana en Tarragona

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Continúa la incansable búsqueda del vecino de Ribera del Fresno que desapareció el 27 de octubre y que, por el momento, no ha trascendido ninguna información de cuál puede ser su paradero o que le ha podido pasar.

Sin embargo, con el paso de los días el nerviosismo sigue aumentando entre los vecinos. Han pasado casi 15 días desde que su familia dio la voz de alarma y denunció su desaparición ante las autoridades, pidiendo también la colaboración ciudadana, aunque sin suerte, ya que nadie ha podido aportar más información sobre su caso, según ha confirmado el medio de ‘La Crónica de Badajoz’.

Por tanto, el operativo establecido por las autoridades continua activo y cuenta con la colaboración de distintas unidades de la Comandancia de Badajoz, que ya trabajan de manera coordinada junto con medios humanos y técnicos para dar más detalles sobre su localización.

La Guardia civil ha comunicado a todos sus vecinos que el operativo ya ha realizado varias batidas por diferentes zonas del municipio y que incluso, han estado investigando en terrenos que pertenecen a familiares del fallecido. A pesar de esta información, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario desde la semana pasada y no han trascendido más detalles.

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No han querido compartir más detalles sobre cómo pudo desaparecer

Las autoridades tampoco han querido comunicar algún detalle sobre la desaparición del vecino, si pudiera verse implicada una tercera persona o, si por el contrario, se trataría de una desaparición voluntaria.

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Según ha confirmado el mismo medio, los vecinos de Ribera del Fresno están consternados y nerviosos ante la falta de indicios y de información. Además, aseguran que están pendientes de cualquier información que pueda ser útil.

Aunque las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana en el caso, resulta extraño que no se haya compartido ningún cartel con su fotografía o sus características para dar cuanto antes con el desaparecido.