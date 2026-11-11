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Sucesos

Un camión vuelca y cae sobre un taxi en el túnel de Carlos Haya, en Málaga

Ambulancia 112 Andalucía
Hasta el lugar se han desplazado bomberos y servicios de emergencias. 112 Andalucía
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Un camión ha volcado y ha caído sobre un taxi en el túnel de Ortega Prados, conocido como el falso túnel de Carlos Haya en Málaga. El suceso habría ocurrido este miércoles en torno a las 20:10 horas de este miércoles, según recoge ‘Sur’ con informaciones del servicio de emergencias 112 Andalucía.

Hasta el lugar se han desplazado Bomberos, Guardia Civil de Tráfico, mantenimiento de carreteras y los servicios sanitarios. Por el momento, se desconoce si ha habido heridos o fallecidos en el accidente.

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