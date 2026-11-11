Gonzalo Barquilla 11 NOV 2026 - 19:38h.

La Policía mantiene la búsqueda de 'El Ruso' en todo el país, con controles en las salidas de Asturias y batidas por zonas de monte

La imagen del portal de Oviedo donde explotó la mochila bomba colocada por 'El Ruso'

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Manuel Ferrero Álvarez, alias 'El Ruso', continúa huido tras disparar presuntamente contra una menor este martes y colocar la mochila bomba que poco después acabó con la vida de un agente y su perro policía en el número 2 de la calle Rafael Urrusti de Oviedo.

La Policía Nacional ha confirmado en la tarde de este miércoles a la web de 'Informativos Telecinco' que la búsqueda se mantiene "activa" tras concluir sin éxito los registros llevados a cabo durante la mañana de este 11 de noviembre en diversos puntos de la ciudad asturiana y sus alrededores. 'El Ruso' podría haberse escondido en algún lugar de Oviedo, pero no se descarta que se encuentre en otro punto del Principado de Asturias o incluso en otra comunidad autónoma, como detallan los agentes: "La alerta no se concentra solo en una comunidad, al igual que ocurre en otros casos de criminalidad. Se concentra en todo el territorio nacional".

Los investigadores han establecido controles en las principales vías de salida, así como las estaciones de tren y autobús en lugares como Oviedo y Gijón. Se realizan batidas por los montes, se utilizan equipos de drones y hay vigilancia por parte de las patrullas. El dispositivo reúne a unos 300 agentes. El jefe superior de la Policía Nacional en Asturias, Jorge Ignacio Moreno, también ha confirmado que unidades policiales de fuera de la comunidad participan en el operativo. Asturias limita con tres comunidades autónomas: Castilla y León, al sur; Cantabria, al este; y Galicia, al oeste. Se mantiene la atención en todos estos territorios.

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No se descarta que pueda llevar más explosivos

El sospechoso, de 65 años, residía en el bloque del número 2 de la calle Rafael Urrusti desde hacía años y había mantenido fuertes discusiones con algunos residentes. Según los testimonios vecinales, habría querido provocar el máximo daño posible a todos ellos. La menor de 17 años recibió los disparos cuando salía del portal y fue la primera persona en cruzarse con él, que presuntamente se encontraba apostado en el lugar. En cuanto a la mochila bomba, presuntamente de fabricación casera, se investiga si el artefacto llevaba un temporizador y si contenía metralla. Los vecinos sostienen que quería "volar el edificio". La detonación provocó la muerte del subinspector Juan José Rodríguez y su perro policía Deny, además de herir de gravedad a un agente de los TEDAX que sigue hospitalizado. 'El Ruso' ya no estaba en el lugar cuando se produjo la explosión y se perdió su pista.

La inspección técnica del edificio ha descartado daños estructurales a causa de la explosión. El inmueble cuenta con 12 viviendas, 11 de las cuales tuvieron que ser desalojadas temporalmente. Los desperfectos se concentran en el portal y la fachada exterior, mientras que los pisos no presentan daños en su interior, por lo que el Principado trabaja para que los residentes puedan regresar a sus casas.

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Según el testimonio de varios vecinos, 'El Ruso' salió del portal tras el tiroteo a la menor. Uno de ellos aseguró que vio al hombre abandonar el inmueble y que posteriormente supo que se trataba de Manuel Ferrero. También relató que regresó al edificio después de que alguien avisara a la Policía, pero volvió a salir corriendo cuando llegaron los primeros agentes, que no le identificaron en ese momento como el autor de los disparos al desconocer qué estaba ocurriendo. Desde entonces, se ha investigado si tomó un taxi para huir, si pudo marcharse en coche o si utilizó otra vía de escape.

La Policía Nacional ha registrado este miércoles al menos "dos naves" en el polígono Espíritu Santo, según han trasladado trabajadores de la zona a este medio, después de que la Policía Local alertara de la presencia de un vehículo sospechoso. Los agentes han decidido intervenir por si 'El Ruso' pudiera ocultarse allí, pero el despliegue concluyó sin resultados, al igual que las actuaciones llevadas a cabo en otros puntos de Asturias.

Los investigadores subrayan que 'El Ruso' puede ir armado. Podría llevar un arma corta y un arma larga, y no se descarta que pueda llevar más explosivos, según fuentes policiales citadas por 'El País'. La fotografía del sospechoso sigue circulando entre la población. Se trata de un hombre calvo, sin barba, de estatura mediana, aspecto delgado y complexión atlética. La búsqueda mantiene en vilo a los vecinos de Oviedo, mientras la Policía Nacional trabaja para localizar cuanto antes a Manuel Ferrero ante el temor de que pueda volver a poner en peligro a otras personas.