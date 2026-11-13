Buscan a Daniel, un joven de 25 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde septiembre

En una emergencia cada segundo cuenta: la policía explica lo que hay que decir cuando llamas al 091

Compartir







Gran CanariaEl Centro Nacional de Personas Desaparecidas dependiente del ministerio del Interior ha lanzado una alerta ciudadana denunciando la desaparición de Daniel O.C., un joven cuyo rastro se perdió en el mes de septiembre en Gran Canaria.

La Policía Nacional busca a Daniel O.C., el joven de 25 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el día 3 de septiembre de 2026.

La desaparición de Daniel O.C.

El joven, de constitución física delgada, mide 1,80 centímetros y tiene los ojos de color marrón, con pelo negro y liso, según ha informado la Policía Nacional.

PUEDE INTERESARTE Herido un hombre de 32 años tras ser apuñalado en el puerto de Garrucha

Por ello, solicitan a aquellas personas que tengan información de él que contacte con la Policía Nacional a través del 091 o a la Guardia Civil llamando al 062.

¿Cómo aportar información?

Si tienes cualquier información sobre Daniel O.C. o sobre cualquier otra persona desaparecida puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957 y, también, puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, también puedes informar a la Policía Nacional llamando al 091 o con la Guardia Civil a través del 062. A su vez, si conoces la alerta específica, puedes enviar datos de forma confidencial mediante el formulario web oficial del Centro Nacional de Desaparecidos.