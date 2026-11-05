Gonzalo Barquilla 05 NOV 2026 - 17:49h.

Daniel López Díez, de 77 años, desapareció el 31 de octubre en la localidad de L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona

Sigue la búsqueda y crece la preocupación por José Carlos, un hombre de 73 años con Alzhéimer desaparecido en Valencia

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Daniel López Díez, un hombre de 77 años que tiene alzhéimer, permanece desaparecido desde el pasado 31 de octubre en L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Se le perdió la pista alrededor de las 11:30 horas en las escaleras de la estación de metro de La Florida, correspondiente a la línea 1, y no ha vuelto a haber noticias sobre su paradero. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación, mientras la plataforma Adonay y la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de L'Hospitalet (AFA L'Hospitalet) han difundido alertas para pedir colaboración ciudadana y poder encontrarlo cuanto antes.

La investigación de los Mossos se centra especialmente en el entorno del Hospital de Bellvitge, donde las cámaras de seguridad lo captaron el sábado en dirección al río Llobregat. La plataforma Adonay se ha volcado con sus familiares y, según han explicado a la web de 'Informativos Telecinco', se está analizando un posible avistamiento en las inmediaciones del funicular de Montjuïc, por lo que la atención se amplía a otros puntos de Barcelona.

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Daniel mide 1,70 metros, tiene el pelo canoso y podría estar desorientado

La alerta de desaparición describe a Daniel López Díez como un hombre de 77 años, de aproximadamente 1,70 metros de estatura, complexión normal y pelo canoso. En el momento de su desaparición vestía una cazadora de color beige o marrón claro, una camiseta azul o azul cielo, pantalones largos claros y zapatos oscuros.

Su situación está considerada de alta vulnerabilidad y los allegados advierten de que podría encontrarse desorientado, tal y como confirman los Mossos. Los familiares mantienen activo el llamamiento para conseguir cualquier pista que permita encontrarlo. Otras asociaciones como SOS Desaparecidos también han difundido la alerta de búsqueda.

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Un posible avistamiento en Montjuïc y nuevas batidas

Hay datos por analizar. Una persona ha comunicado que vio a un hombre muy parecido a Daniel en las inmediaciones del funicular de Montjuïc, tal y como explican desde Adonay. Según su testimonio, no pudo verle la cara, pero tanto su aspecto como su vestimenta coincidían con la descripción difundida. Tras contactar con los Mossos d'Esquadra y facilitarles los detalles, entendió que los agentes también estaban buscando por aquella zona. Desde el entorno familiar intentan comprobar si se ha enviado algún dispositivo para rastrear ese punto.

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Al mismo tiempo, los familiares siguen pendientes de las imágenes captadas en el entorno del Hospital de Bellvitge. Según les han trasladado, los Mossos han decidido explorar la zona con perros para buscar detrás de una gasolinera próxima al lugar donde aparece Daniel en las grabaciones.

"Seguimos con esperanza"

La familia también ha organizado sus propios rastreos por los caminos del río Llobregat que todavía no ha recorrido. Cuatro personas y una perra que conoce bien a Daniel ampliarán la búsqueda desde Cornellà hasta Sant Boi y de vuelta a Cornellà. Durante el recorrido avanzarán despacio y mostrarán su fotografía a ciclistas y paseantes para preguntarles si lo han visto.

La movilización se ha extendido también a otros puntos de Barcelona. Los familiares han enviado avisos a sus conocidos para que recorran zonas como Montjuïc, la Plaça d'Espanya y el Metro de Rocafort en coche, moto, bicicleta o a pie, y permanezcan atentos ante cualquier posible pista. "Seguimos con esperanza", trasladan desde el entorno de Daniel, que mantiene activa la búsqueda y pide que cualquier información pueda llegar cuanto antes a los Mossos d'Esquadra.